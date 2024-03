Motosierra en el Estado: el angustiante relato de un hombre despedido de Vialidad Nacional

La motosierra del gobierno de Javier Milei llegó a Vialidad Nacional: anunciaron que 157 personas no renovarán su contrato. Entre ellas se encuentra Sergio Arregui, quien trabajaba en la dependencia de Neuquén y recibió la notificación que de no será tenido en cuenta a partir del 1 de abril.

“Yo no me rascaba y era un ñoqui, yo me encargaba de hacer los reportes en prensa, manejé drones y también de hacer las alertas. Despidieron a 7 compañeros más, incluyendo maquinistas, administrativos e ingenieros”, contó en La Mañana con Juan Amorín.

El hombre advirtió que la situación es crítica, dado que ya no queda sal para regar las rutas, que sirve para que no se congelen, y que no se pagaban los viáticos de diciembre del año pasado. “Quedaron más camiones que camioneros, más máquinas que maquinistas. No sobraba nadie”, agregó.

El hombre agregó que estudió y se capacitó para ser parte de Vialidad Nacional, donde estaba hace dos años.

“A un compañero le avisaron que se quedaba sin trabajo mientras estaba trabajando. En cuanto agarró señal, pudo responder la llamada y se enteró”, contó indignado.

Arregui manifestó que su modalidad de contrato era de planta transitoria a tiempo determinado. “No sé si nos van a pagar una indemnización, de esta gente no puedo esperar más nada”, cerró.

Enacom: el Gobierno dispuso el cierre operativo de las delegaciones provinciales y el despido de al menos 50 trabajadores

A través de una resolución conocida en las últimas horas, el gobierno de Javier Milei dispuso el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) "a partir del 1° de abril de 2024". Con este fin, se estableció "un período de transición" de sesenta días a fin de "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".

Esta resolución oficial significa el despido para fines de marzo de al menos de 50 trabajadores, con un número final de 200 que serán cesanteados en los próximos meses.

Según el artículo 3 de la mencionada disposición oficial, se resolvió disponer de "una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones".

Asimismo, se instó a "difundir" mediante las vías de comunicación pertinentes, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos del ente en reemplazo de la atención presencial que se efectuaba en las sedes.

A finales de enero de este año, la administración de Javier Milei dispuso la intervención del organismo, y designó a Juan Martín Ozores como interventor; ubicando al ENACOM bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete.