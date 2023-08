¿Más cerca de encontrar vida en otro planeta? La NASA descubrió agua a 370 años luz de la Tierra

La NASA encontró agua en otro sistema solar

Alrededor de esta estrella, se identificaron dos discos de gas y polvo, uno interno y otro externo. Entre estos hay una distancia de 8 mil millones de kilómetros. En el espacio entre estos discos, se encuentran dos planetas gigantes gaseosos conocidos. Por otro lado, el Telescopio Espacial James Webb, mediante el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI), realizó nuevas mediciones y logró detectar vapor de agua en el disco interno del sistema.

estrella PDS 70 NASA NASA

Según la NASA, hay una región cercana a menos de 160 millones de kilómetros donde podrían estar formándose planetas terrestres rocosos, una distancia similar a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Este descubrimiento marca la primera vez que se detecta agua en la región cercana a un disco que ya se sabe que contiene dos o más protoplanetas más pequeños.

Thomas Henning, director del Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) y coautor del artículo, expresó su entusiasmo por este hallazgo que es "extremadamente emocionante, ya que investiga la región donde normalmente se forman los planetas rocosos similares a la Tierra”. La detección fue realizada por el co-investigador principal del MIRI de Webb, mientras que los datos fueron obtenidos por el investigador principal del programa MINDS (MIRI Mid-Infrared Disk Survey).

La importancia de la humedad para la vida en otros planetas

La estrella PDS 70 pertenece al tipo K, lo que la hace más fría que nuestro Sol, y tiene una antigüedad estimada de 5.4 millones de años. Con el paso del tiempo, estos discos formadores de planetas se van desgastando debido a la radiación de la estrella central y los vientos que expulsan el material de gas y polvo. Luego, el polvo se contrae y da origen a objetos más grandes, los cuales eventualmente se convierten en planetas.

Los expertos de esta agencia espacial sospecharon que podría no sobrevivir a una fuerte radiación estelar, ya que no habían encontrado agua anteriormente en las regiones centrales de estos discos. Esto hubiera llevado este proceso a un ambiente seco para la formación de planetas rocosos. Sin embargo, todavía no se detectó la formación de ningún planeta dentro del disco interno de PDS 70, esto llevó a que se considere la materia prima para construir mundos rocosos en forma de silicato (una base química de oxígeno y silicio). Por lo tanto, que se haya podido detectar vapor de agua implica que allí existe una formación de planetas rocosos con agua disponible desde el principio.