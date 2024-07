Maltrato animal en Santa Cruz: perros rescatados fueron asesinados y vecinos atacaron el refugio de las proteccionistas

Según reveló una de las protectoras de los animales, Micaela Cárdenas, sobre lo sucedido: "El lunes a la mañana me encuentro con una foto de un perro que estaba atravesado con un hierro de lado a lado. Me pongo a mirar y pienso que puede que sea una de mis callejeras porque el día anterior yo había venido al local y a ella no la vi”.