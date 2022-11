Lucio Dupuy: las acusadas se negaron a declarar en la primera audiencia del juicio

Durante esta mañana se llevaron a cabo los alegatos de apertura de la fiscalía, la querella y la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Los abogados de las acusadas, brindaron también su versión de los hechos y negaron las acusaciones.

Luego fue el turno de Cristian Dupuy, padre de Lucio, quien pidió que las mujeres no estuvieran presentes en la sala al momento de prestar declaración. Más temprano, su abogado aseguró que esperan que la madre de Lucio y su pareja sean condenadas a prisión perpetua, por considerarlas autoras del crimen y homicidio agravado.

"La perpetua requiere de un agravante. Entendemos que puede haber un fallo novedoso respecto del homicidio por odio de género", aseguró el letrado Manuel Aguerrido. Además desligó responsabilidades a su cliente y la abuela del menor debido a que ellos "nunca advirtieron que Lucio podía estar pasando por esto. Nosotros tenemos la explicación de por qué Lucio no hablaba, no es precisamente porque no le pasaba nada".

El abogado del padre de Lucio Dupuy espera un fallo ejemplar en el juicio

Mario Aguerrido, abogado del padre de Lucio Dupuy, sostuvo en declaraciones a la prensa que “puede haber un fallo novedoso por la cuestión del odio de género” y además agregó que “coincidimos con el pedido de la Fiscalía de prisión perpetua para las acusadas y con todo lo actuado por los fiscales”.

“Entendemos que puede haber un fallo novedoso respecto a la cuestión del odio de género”, reveló el abogado y agregó “la familia está muy conmovida por el juicio y por la media sanción a la ley Lucio, pero están enteros”.

Ley Lucio: Diputados dio media sanción a un proyecto vinculado al maltrato infantil

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia, conocido como "Ley Lucio".

La iniciativa sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva. Fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes del niño Lucio Dupuy ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.