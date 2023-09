Los posteos de Sonia Salaverria, la mujer que agredió a Jorge Rial

"Ahí hay un anuncio y una advertencia de que iba a ir a la radio", remarcó Brancatelli en C5N sobre el contenido del texto y la posterior aparición en la puerta del medio de comunicación. El propio periodista también apareció entre los posteos de la señora: "Qué defendés Brancatelli a un millonario que manda a poner laxante en sobres a pobres de una villa miseria que no pueden comprar un medicamento".

"No sé ni de qué habla", fue la reacción de Brancatelli al leer el mensaje. Ante la ausencia de lógica, Mauro Federico brindó datos de la investigación sobre la mujer: "Su punta es su trabajo. Aparentemente ella trabajaba en una empresa de emergencias médicas. En esa empresa tiene un enfrentamiento con alguien y ella lo liga a Jorge Rial. Porque eso que dice de Bogotá es por alguien que la grabó en una ambulancia y la difundió".

Jorge Rial: "Está desequilibrada absolutamente"

El conductor Jorge Rial realizó una reflexión sobre la situación vivida en la puerta de Radio 10 a través de una comunicación telefónica con C5N. Tras escuchar las publicaciones de la agresora, mostró su sorpresa.

"Me estoy enterando por ustedes de los posteos. Claramente es alguien que está desequilibrada absolutamente. Así me hablaba hoy. Me dijo que no la persiga más, que no le mande más gente a la casa. No entendía nada. El tema es cuando sacó la botella y me pega", detalló el periodista que sufrió la agresión.