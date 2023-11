Los mejores 9 trucos para cuidar la batería de la notebook y que dure mucho tiempo

No obstante, estas computadoras cuentan con una batería limitada y más si se usa todos los días. En muchas ocasiones, los usuarios se encuentran en la necesidad de buscar un enchufe después de apenas una hora de uso o incluso menos, para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo.

Computadora Redes sociales

Por eso, es importante gestionar adecuadamente la carga de la batería. Evitar que se agote por completo o que se cargue al máximo es esencial para prolongar su vida útil y mantener un rendimiento consistente.

Por lo tanto, hay que adoptar hábitos de carga conscientes. Los usuarios pueden maximizar la movilidad de sus dispositivos y garantizar una experiencia sin contratiempos en sus actividades diarias.

mujer escribiendo computadora

Cómo proteger la batería de la notebook

La duración y el rendimiento de la batería de una computadora portátil son aspectos cruciales para garantizar una experiencia sin interrupciones. Cuidar adecuadamente la batería se convierte en una tarea esencial para optimizar la vida útil del dispositivo y aprovechar al máximo su movilidad.

En este contexto, adoptar prácticas conscientes de carga y seguir recomendaciones expertas se vuelve fundamental. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes consejos.

Niveles de carga y descarga

Para cuidar el dispositivo, es importante evitar que la batería se descargue por completo o alcance el 100% de carga. Por esta razón, se aconseja mantener el nivel de carga en un rango óptimo, preferiblemente entre el 20% y el 80%, con el fin de minimizar el desgaste y preservar el sistema a largo plazo.

usando computadora

Actualizar el software

Es esencial mantener tanto el sistema operativo como los controladores actualizados. Las actualizaciones, en ocasiones, incorporan mejoras significativas en la gestión de la batería y la eficiencia energética, contribuyendo así al rendimiento óptimo del dispositivo.

No extraer la batería para nunca usarla

Hay quienes optan por retirar la batería de sus computadoras con la creencia de que esto prolongará la vida útil del dispositivo. No obstante, esta práctica puede tener repercusiones negativas tanto en las piezas internas del equipo como en otros componentes del hardware.

En este sentido, se aconseja desenchufar la computadora cuando alcanza un 80% de carga y volver a conectarla cuando desciende a un mínimo del 20%. Siendo una estrategia beneficiosa para preservarla batería y, por ende, mantener el rendimiento óptimo del dispositivo a lo largo del tiempo.

Computadora Optimiza la duración de la batería adoptando prácticas conscientes ayuda a cuidar la computadora

Temperatura

Es esencial evitar exponer la computadora portátil a condiciones extremas de calor o frío, ya que esta práctica puede acelerar el deterioro de la batería. Al utilizar el dispositivo, es crucial garantizar una ventilación adecuada para mantener la temperatura en niveles óptimos y preservar así la salud de la batería a largo plazo.

Modo de ahorro de energía

La mayoría de los sistemas operativos proporcionan modos de ahorro de energía diseñados para disminuir el consumo de la computadora portátil. Se recomienda activar esta opción en situaciones donde no se requiera el rendimiento máximo del dispositivo, lo que contribuirá a una gestión más eficiente de la energía y, por ende, a una mayor duración de la batería.

Computadora Hay que limitar las cargas de batería al 100% y procurando mantenerla en un rango entre el 20% y el 80%

Aplicaciones en segundo plano

Es importante que el usuario se asegure de cerrar aplicaciones y programas que no esté usando activamente. Dejar aplicaciones en segundo plano lleva a un consumo innecesario de recursos, lo cual puede agotar la batería de manera considerable.

Limpieza regular

La acumulación de polvo y suciedad en los ventiladores y componentes internos puede causar un aumento en la temperatura y, por ente, un mayor consumo de energía. Para evitar problemas adicionales con el tiempo, se debe limpiar de forma regular el portátil.

Almacenamiento a largo plazo

Otro dato a tener en cuenta es que cuando la persona tiene la intención de no utilizar la computadora portátil durante un período prolongado, se aconseja almacenarla con la batería cargada aproximadamente al 50%.

Retirar la batería si va a jugar

Finalmente, al ejecutar videojuegos en la computadora, especialmente aquellos con gráficos hiperrealistas como "Last of Us", se incrementa considerablemente el consumo de energía. Esto se debe al considerable esfuerzo que realizan las tarjetas gráficas y los procesadores para brindar una experiencia visual de alta calidad.