Llevaron una torta con clonazepam al colegio: tres alumnos terminaron intoxicados

A la cumpleañera, que fue la primera en sentir cansancio y mareos, debieron realizarle un lavaje de estómago en el hospital San Bernardo.

"No asocio como una broma lo ocurrido. Más bien, para mí, en lo personal, es una actitud ante la salud de los compañeros, un hecho que no puedo caracterizar como delictivo pero sí es atentar contra la vida de compañeros", señaló a El Tribuno Alejandro Vilte, el director del colegio.

"No fue algo que ya venían moviendo o tratando para generar esto. En el curso, no hay problemas de conducta entre compañeras. No había antecedentes como para decir que iba a pasar esto", agregó.

Qué es el clonazepam y qué efectos produce en el cuerpo

El clonazepam es un fármaco que pertenece al grupo de las benzodiazepinas y actúa sobre el sistema nervioso central. Produce un efecto ansiolítico e hipnótico, que favorece el sueño y la relajación muscular.