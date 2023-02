Las amenazas por chat del policía a su ex novia: "Son todas para vos, si me engañás"

El policía federal Sebastián Vargas Orellana , que intentó asesinar a su expareja e hirió de gravedad a otros dos aspirantes a las fuerzas de PFA en Agronomía , amenazó previamente a la mujer con una serie de chats en donde le dejaba balas y un mensaje intimidatorio: "Son todas para vos, si me llegas a engañar".

Previo al sangriento ataque el hombre autor del intento de femicidio, que se desempeña en la Policía Federal Argentina (PFA), y en el episodio hirió además de a su expareja, a otros dos compañeros de la Escuela de Suboficiales de la PFA, Camila Soledad Juárez y otro joven de nombre aún desconocido.

Orellana se encontraba de civil, al igual que los heridos, y portaba su arma reglamentaria en el momento del ataque. Presta servicio en la Policía Barrial, fue pareja de y se cree que por motivos de celos habría sido atacada por su ex.

Cuál es el estado de las tres personas heridas en Agronomía

Luego del hecho, se conoció el estado de salud de las tres personas heridas en el intento de femicidio ocurrido en el barrio de Agronomía, este miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Camila Soledad Juárez, se encuentra con riesgo de vida, luego de recibir dos balas, una que impactó en el abdomen y la otra en la pierna.

La otra mujer, ex pareja del atacante, recibió dos disparos en el abdomen, y se indicó oficialmente del SAME que su vida no corre peligro.

El otro joven, que recibió un disparo en el abdomen, fue trasladado en el mismo taxi en el que llegó al lugar. Su estado es "reservado", según las autoridades.

Los heridos se encuentran internados en el Hospital General de Agudos Tornú y el Hospital Policial Churruca adonde fueron derivados después del ataque del efectivo de la fuerza de seguridad en la intersección de las avenidas Nazca y Beiró, en el barrio porteño de Agronomía.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.