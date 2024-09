Lanzan en Argentina un examen online de inglés avanzado con el aval de la Universidad de Oxford

Los estudiantes avanzados de inglés en Argentina ahora pueden rendir el Oxford Test of English Advanced en el nivel C1 del MCER (Marco Común Europeo de Referencia). Este examen, que suma oportunidades académicas y del mundo del trabajo, fue desarrollado por el Departamento Editorial de la Universidad de Oxford y certificado por la Universidad de Oxford.

Se puede rendir desde los 16 años y su aprobación abre puertas tanto en el ámbito académico como empresarial. Además, no cuenta con fechas específicas de realización, es decir que puede completarse en cualquier momento del año.

Más de 600 instituciones educativas y del ámbito del trabajo reconocen este examen a nivel global. Además, la certificación C1 es considerada como “requisito de idioma” para el ingreso a las carreras de la Universidad de Oxford. El nuevo test de nivel superior se suma al Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools, ya disponibles en el país.

María Elena Pignataro, responsable de la implementación de Oxford Test of English en Argentina, destaca la importancia de la rigurosidad en el desarrollo de estos exámenes, asegurando la calidad necesaria para cumplir con las normas más exigentes de evaluación lingüística. “El conjunto de pruebas Oxford Test of English ha sido diseñado y desarrollado por el Departamento Editorial de la Universidad de Oxford y un equipo de expertos independientes en educación, idiomas y evaluación a lo largo de varios años, prestando gran atención en cada fase para garantizar la fiabilidad, la precisión, la alineación con el MCER y la calidad”, señala.

Y agrega: “Nuestro objetivo es acompañar tanto a alumnos como a instituciones educativas y docentes en lo que es el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Nuestros materiales reflejan las últimas tendencias metodológicas”.

En un mundo cada vez más globalizado, la necesidad de personas con competencias bilingües está en constante crecimiento. Las empresas que buscan expandirse internacionalmente y establecer relaciones comerciales sólidas requieren de profesionales que se desenvuelvan en entornos corporativos diversos.

Según los últimos datos difundidos por el ïndice de Nivel de Inglés (English Proficiency Index) de EF (Education First), empresa de enseñanza internacional de idiomas, Argentina lidera la lista de países latinoamericanos que dominan el idioma inglés. A nivel global, se ubica en el puesto 28 con un nivel alto de competencia.