Lanús: murieron un monaguillo y su tía tras ser baleados desde una camioneta

Germán Zucarelli, de 47 años, y Ana Russo, de 75, caminaban por la esquina de General Pico y General Guido cuando fueron atacados desde una Ford Ecosport negra. Según los investigadores, no sería un intento de robo.

Un hombre de 47 años y su tía de 75 murieron luego de ser atacados a balazos desde una camioneta en la localidad bonaerense de Lanús y los investigadores buscan establecer el móvil del hecho, ya que por la mecánica no se trataría de un intento de robo.

En ese momento, ambos fueron baleados casi sin mediar palabra desde una camioneta Ford Ecosport negra y cayeron al piso gravemente heridos. El hombre recibió seis disparos en la zona del torso con un arma de fuego calibre .22 y falleció minutos después.

Por su parte, Russo fue trasladada de urgencia al hospital Narciso López de Lanús con cuatro heridas de bala en la parte baja del abdomen. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que murió el domingo por la tarde luego de estar internada durante más de 40 horas.

La fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, cambió la calificación del hecho a "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego" mientras espera el resultado preliminar de la necropsia del hombre.

"Todas las hipótesis están abiertas en este momento y están bajo análisis. El móvil no está claro, solo que, por la mecánica del hecho, no aparentaría ser un robo", explicó un investigador. Zucarelli era dueño de una santería, tenía participación activa en la iglesia de su zona, no tenía hijos y residía con sus padres.

"Hoy la violencia se lleva a un amigo, 'El Tano' Germán Zucarelli", lo despidió un amigo en Facebook. "Una oración por su eterno descanso y que nos quede el recuerdo de un hombre de fe, un hombre solidario, con virtudes y defectos como cualquier cristiano, con una profunda fe en Cristo y María que seguramente ya lo están recibiendo en sus brazos", sostuvo.