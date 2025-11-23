23 de noviembre de 2025 Inicio
La paradoja de la soberanía: de los buques a las deudas, ¿quién decide el destino de Argentina?

El Combate de 1845 no fue una derrota, sino un hito de soberanía que el oficialismo decidió silenciar. Dos siglos después, las barrancas del Paraná resuenan en el Congreso: la tutela financiera internacional y la deuda externa son las nuevas flotas anglo-francesas que amenazan la autodeterminación de Argentina.

Marcela Feudale
Vuelta de Obligado. 
Vuelta de Obligado. 

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Obligado hoy lleva poco mas de 2 horas por la RN9.

Pero en 1845 la cosa podía ponerse fulera si de remontar el Río de La Plata se trataba más aún si uno se encontraba con una amenazante flota Anglo-Francesa irritada por la ayuda militar que Rosas le había prestado a Manuel Oribe, presidente electo en 1835 en el Estado Oriental del Uruguay.

Nuestra narrativa se dirige a una mezcla de batalla y combate de 14 horas donde la Soberanía Nacional disputaba con dos poderosas potencias, su autonomía para decidir en asuntos internos y externos.

Inglaterra y Francia buscaban torcer el brazo de Rosas -quien a través del Pacto Federal de 1831 había sido elegido como representante de Relaciones Exteriores de la Confederación- para lograr un Tratado que les permitiese el libre comercio con Santa Fe, Entre Ríos, Corriente y Asunción, incluso navegando ríos interiores como el Paraná. La cuestión terminó en el Combate de la Vuelta de Obligado.

image

El lugar exacto, impecablemente conservado desde 2010, ha sido convertido en reserva natural e histórica e incluso conserva el camposanto ubicado en las barrancas y las playas en lo que es la parte mas estrecha del Rio Paraná. Ese recodo, esa pequeña vuelta es lo que se denomina Vuelta de Obligado. La bellísima instalación que recibió el nombre de Monumento a la Soberanía fue realizada por el artista plástico Rogelio Polesello y entre cadenas, la imágen de Rosas y la estrella federal incluye una lámpara votiva en memoria de los 250 hombres caídos en la histórica jornada, en la que la épica calo mucho mas que la fuerza y la derrota.

El combate se perdió pero la causa se ganó pocos meses después cuando en el campo diplomático ambos países debieron reconocer nuestra soberanía sobre los ríos interiores.

Desde 1974, el día 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional pero recién en 2010 se convirtió en feriado, aunque los tiempos distópicos que vivimos inviten a la reflexión

Solapadamente -mas allá de un feriado que se vendió como turístico- el gobierno nacional ha decidido pasar por alto la celebración de la fecha y su mención, siendo notorio que el presidente Javier Milei -tan prodigo en el uso de sus redes sociales- ni siquiera haya hecho alusión o recordado el evento histórico. Ha habido un silencio impúdico en torno al suceso.

Soy de los que creen que la soberanía de los pueblos no es una cuestión menor y estimo que debe ser una práctica política y educativa habitual que nos lleve a terminar con el conflicto y la dicotomía en la que nuestra República Argentina a menudo se retuerce: ¿Autodeterminación o entrega?

Una primera y ligera descripción de soberanía, permite definirla como el poder de un Estado para gobernarse a sí mismo de modo independiente en asuntos internos y externos ejerciendo el poder que le pertenece al pueblo y que el mismo delega en sus autoridades para el manejo de cuestiones políticas, económicas y sociales.

Y es aquí donde puede intuirse porqué para el gobierno nacional, la sola mención o la memoria de la Vuelta de Obligado puede resultar un eco incómodo dado que sería posible cuestionar el significado del término en una Argentina condicionada por los mercados internacionales, corroída por una brutal deuda externa que crece día a día, e incluso sesgada por una marcada desigualdad social que atenta contra toda libertad soberana.

Se advierte, entonces, que solo reina un cambio de época entre la lógica de 1845 y la actual. Así como antes era una flota la que trataba de imponer su idea de libre navegación, hoy se traduce en términos de imposición de metas fiscales, tasas de interés y cartas de intención que delimitan nuestra vida cotidiana sin consulta alguna al pueblo soberano por medio de su institución mas representativa: El Congreso Nacional

Cabe como pueblo rememorar el 20 de noviembre y mas allá del ejercicio propio de la nostalgia patriótica, reflexionar sobre las nuevas formas que adoptan, a la luz de los nuevos tiempos, aquellas viejas imposiciones.

Nuestras cadenas de hoy están representadas en términos de una deuda impagable, la fuga sistemática de capitales y las presiones de los organismos financieros que estaquean nuestra libertad económica y el bienestar de nuestro pueblo.

Aquello que Javier Milei presentó como libertad y ruptura, terminó siendo la continuidad de la dependencia. Su proyecto de libertad económica no emancipa al país sino que lo incrusta de modo más fuerte y temible en las manos del capital financiero internacional y de los conglomerados locales que vuelven a actuar como socios menores.

Las cadenas que Milei prometía romper, se están reforzando. La tutela externa se esta consolidando y nuestro destino depende mucho mas de lo que pueda pasar con el apoyo o no de un díscolo e impredecible Donald Trump que de las decisiones de nuestro propio gobierno electo. Una triste paradoja donde la soberanía del mercado se impone sobre la soberanía del pueblo.

La Vuelta de Obligado no fue tan solo una postal heroíca sino un acto político de férrea resistencia frente a un poder extranjero decidido a imponer sus propias reglas. Dos siglos después la pregunta se fortalece ¿Quien decide por la Argentina?. Si ayer fueron los buques, hoy parece hacerlo el capital financiero, y en ambos casos la soberanía solo existe cuando un país se anima a decir no. El problema es que pareciera que la Argentina actual se ha convertido en un inmenso shopping en el que tenemos las puertas abiertas al “pasen, vean y lleven”. Y esa entrega silenciosa, disfrazada de modernidad -del mismo modo que se lo hizo en tiempos de Menem- duele muchísimo más que las tres cadenas de 700 metros tendidas sobre las 24 barcazas del Río Paraná.

Un último detalle. Cuando durante el bloqueo anglo-francés de 1838 San Martín le escribió desde Europa a Rosas para apoyarlo y condenar a quienes colaboraban con la intervención extranjera, lo hizo porque reconocía a un defensor del honor nacional. Fue la misma convicción que lo llevó a legarle en 1843 su sable corvo como homenaje a quien había sostenido los derechos de la patria en tiempos difíciles y se lo entregaba porque ambos compartían las mismas ideas de soberanía frente a las presiones extranjeras.

La Historia Liberal intentó minimizar el vínculo, atribuyendo el gesto del Libertador a la senilidad o el desconocimiento político, y eligió ignorar la correspondencia que mostraba el mutuo respeto que los unía.

Puede decirse entonces, que también es parte de la Batalla Cultural Mileísta el silenciar el recuerdo del Combate de la Vuelta de Obligado y pensar que en el panteón de próceres de LLA no hay espacio posible para don Juan Manuel de Rosas.

Y es por eso, que frente a todas estas conclusiones, surge una útima e inevitable pregunta: ¿Para qué le sirve a Milei haber sido incorporado de forma honorífica a la Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes o intentar decidir sobre la mejor estancia para el sable corvo de San Martín, si de acuerdo a sus acciones pareciera que la soberanía nacional es una cuestián que apenas mira de reojo?

Habrá que esperar al próximo 20 de noviembre, para descubrir si solo volverá a ser un feriado turístico que nos habilite a discutir sobre cuestiones de ocupación hotelera en plazas turísticas que nos hablen sobre posible reactivación económica o bien si volverá a ser un feriado nacional que nos llene de orgullo y nos permita celebrar una fecha histórica que nos habilita a honrarnos como nación soberana.

