La NASA presentó un video con 5000 galaxias recopiladas con un telescopio

Cómo es el video presentado por la NASA con 5000 galaxias para ver

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA fue la principal fuente desde la que pudieron obtener las imágenes que sirvieron para realizar este video. Gracias a estos datos sobre estas galaxias ubicadas en esta pequeña región del universo entre las constelaciones Osa Mayor y Boyero, los especialistas pudieron crear un contenido en tres dimensiones para recrear un viaje por este sector.

Entre el 2004 y el 2005, el telescopio espacial Hubble ya había encontrado indicios de este sector espacial, el cual contiene alrededor de 100.000 galaxias.

Cuál fue la evolución de las galaxias después del Big Bang

De acuerdo a lo que informaron desde la agencia RT, las apariencias de las galaxias "cambian constantemente, lo cual refleja el hecho de que los objetos más distantes se ven en épocas pasadas del universo, cuando las galaxias estaban menos desarrolladas". El video finaliza en la galaxia de "Maisie", formada 390 millones de años después del Big Bang, hace unos 13.400 millones de años. Esta no es solo una de las primeras galaxias extremadamente distantes y brillantes halladas por el Telescopio espacial James Webb, sino que también "es un ejemplo de una galaxia temprana que solo este telescopio espacial ha podido observar", según completa RT.

Rebecca Larson, especialista miembro del Instituto de Tecnología de Rochester (EE.UU.), una de las investigadoras de la encuesta, destaca la labor de la tecnología actual que permite tener más datos sobre estos fenómenos: “Antes no podíamos estudiar galaxias como la de "Maisie", porque no podíamos verlas. Ahora no solo podemos encontrarlas en nuestras imágenes, sino que también podemos averiguar de qué están hechas y si difieren de las galaxias que vemos cerca”. Un procedimiento que permitió tener más información fue combinar las observaciones de ambos observatorios que permitieron determinar los rasgos de estas galaxias.