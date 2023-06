La madre de Cecilia Strzyzowski pidió que no usen el caso en la campaña política

La madre de Cecilia Strzyzowski , la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, encabezó un acto en esa ciudad para pedir justicia por su hija y despedirla y pidió a todo el arco político chaqueño que no use el caso para la campaña de cara a las elecciones provinciales del próximo 17 de septiembre.

"No soy una persona vengativa. Yo quiero justicia, no venganza. El ojo por ojo deja ciego al mundo. No quiero que nadie me use para su campaña", expresó Gloria Romero en una concentración que se realizó en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial de la que participaron cientos de personas.