La historia de javier, vendedor ambulante que se gana la vida en Once: "Hay mucha desocupación"

El ajuste que aplicó Javier Milei y que afectó a la clase media también llegó a los vendedores ambulantes del barrio histórico de Once. Javier trabaja hace 30 años y cuenta que "cuando llegó Milei (a la presidencia) me afectó porque aumentó la desocupación y ahora los manteros somos más".

En diálogo con C5N, el comerciante aseguró: Actualmente vendo gaseosas y bóxers (ropa interior). Desde que ganó Milei hay mucha desocupación, hay mucha gente sin trabajo y no hay venta".

Mientras hay mucha gente que mira y compara la mercadería son pocos los que se llevan algún producto: "Al que viene a comprar una gaseosa no le alcanza, te compra una cosa o la otra". En su boca el principal problema es la inflación: "Hoy te compras esto que sale $10 y mañana venís y te sale $15, $16 y $18 y los sueldos están iguales", aclaró.

El hombre alquila y se priva de otras cosas para poder pagar porque "prácticamente la habitación aumenta todos los meses". Como si esto fuera es un paciente diabético, cuya enfermedad crónica depende de la medicación: "Tuve que hacer muchos recortes en distintos gastos. No estoy tomando los medicamentos porque no los puedo comprar, mientras que antes me los daban gratis en el Hospital y ahora hay muchos recortes y no la están entregando". Confesó a C5N que "uso anteojos que salen medio millón de pesos y no hay plata".

La discriminación: "La gente piensa que somos vagos pero todos trabajamos"

En el día a día, junta el dinero para subsistir y advirtió sobre la mirada discriminadora de la gente: "Lo que te marca es que la gente piensa que somos vagos, delincuentes y mafia".

Tiene una mirada bondadosa y habla pausado, conoce su lugar de trabajo a la perfección y sus compañeros, los de siempre y los nuevos, entre los que se generan "discusiones" por un lugar y por una venta en la calle: "Todos los que estamos acá que somos gente trabajadora".

Detalló que vive a cuatro cuadras, de su lugar de trabajo, en la calle, en la esquina de la Avenida Corrientes y Castelli. "Salgo a las 9 de la mañana y vuelvo a las 6 o 7 de la tarde. Hay gente mayor que no consiguió otro empleo, yo si no trabajo acá no puedo trabajar en otro lado, y si no lo hago no como".