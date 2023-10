La dramática historia de un hijo y un padre separados por la guerra Israel- Palestina

Lucas Wolman es uno de los 170 alumnos varados en Israel tras el ataque de Hamás , y que están anotados para ser repatriados a la Argentina y que definió esta experiencia con dolor: "Tratamos de estar comunicados para no sufrir tanto el pánico". Su padre, Ariel Wolman, desde Argentina, se comunicó en vivo para apoyar a su hijo en este duro momento.

En el programa Argenzuela en C5N , con la conducción de Jorge Rial, el joven detalló que después de terminar sus estudios secundarios viajó a Tel Aviv y ahora quedó varado en ese país, tras los ataques terroristas en Gaza: "Tanto asesinato te paraliza. Es durísimo ver los secuestros que sucedieron de la nada. Tratamos de estar juntos para no sufrir tanto el pánico".

Además, el estudiante remarcó que "junto a mi hermana estoy anotado en la lista de los que vamos a ser repatriados a Argentina", en los aviones Hércules que puso el Gobierno para rescatar a los ciudadanos argentinos en la zona de guerra, en un puente aéreo con Roma.

En este sentido, el estudiante remarcó que "tengo un vuelo para el viernes que sacaron mis papás pero no se si el Hércules que envía el Gobierno llegará antes. Si es así me voy antes". Actualmente, Lucas se encuentra "con otros estudiantes argentinos y chilenos en un hotel, con la supervisión de una profesora. No tenemos actividad, estas encerrados todo el día".

El padre de Lucas y Lola se mostró orgulloso de la valentía de su hijo, aunque confesó que recién cuando los escuchó y los vio bien se tranquilizó: "Tengo a mi familia ahí desde el 2002, mi papá está enterrado ahí y apoyé a mis hijos a hacer este plan de estudios. Sabía que Israel tiene otra clase de inseguridad que es el problema en cuanto a los atentados".

El papá de Lucas resaltó: "Imaginar algo así era impensado. Cuando vimos los videos creíamos que era una pesadilla. Es aterrador. Desgarrador... Necesitaba escuchar la voz de mis hijos. Recién cuando todo el tema bajó un poco, el domingo, respiré cuando vi la foto de los dos, a Lucas con Lola (la hermana melliza) en un taxi".

El padre también destacó el accionar de la Cancillería ya que "están haciendo un gran gesto y no se si lo tienen que hacer pero se los agradezco".

Lucas viajó en febrero de este año y esperaba volver en noviembre a la Argentina. Además, remarcó que "pienso volver a Israel a despedirse de la familia que quedó como él en medio de la guerra, cuando la violencia pase: "Hablo con mi familia que vive acá (en Israel) y nadie me saca la imagen que tengo de este país. Voy a volver a despedirme de ellos".

A pesar del terror que se desencadenó el sábado en Israel, ante el ataque de Hamas, ambos destacaron el "sentimiento de comunidad" de los israelíes en todo momento y que "en un contexto normal en Tel Aviv no tenemos miedo".

Finalmente, el padre acordó con su hijo la posibilidad de que vuelva, tras el cese de la guerra, y aseguró: "Apoyo la decisión que tome en cualquier momento y lugar para ser un buen tipo. El mundo es un lugar peligroso. Quiero que vivan acá, criar a mis nietos y que no se tengan que ir. Pero también los crie con libertad".