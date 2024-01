La angustia de los pasajeros por la suba del boleto de transporte: "El sueldo no alcanza"

El incremento regirá desde este lunes. "Hay gente que realmente no puede y da pena. Está todo muy caro", lamentó un usuario en Once.

En diálogo con el móvil del periodista Rafael García Palavecino en C5N en Once una mujer expuso las consecuencias por las subas de los precios y marcó que se encuentra desempleada: "Los aumentos me impactan mal. Nos la estamos rebuscando. Yo no tengo trabajo". Por su parte, su pareja reveló su ocupación: "Trabajo por mi cuenta en la construcción, siempre cerca de mi casa. No cobramos planes. Estamos tirando lo que se puede".

Luego, un hombre llamado Walter marcó la brecha entre su salario y los costos que debe afrontar. "Está costando bastante. Venimos de lejos y el sueldo no alcanza. Trabajo en una empresa de seguridad, son días semanales. También hago otra cosa aparte. Alquilo. Soy de Rafael Castillo y tomo el 96, que me deja en Constitución, y ahí tomo otro colectivo. Hay gente que realmente no puede y da pena. Se fue todo al carajo, está todo muy caro", indicó.

En tanto, otra mujer manifestó cuánto paga para viajar: "Los aumentos me matan. Hago gastronomía. Soy de Guernica. Tomo tres colectivos y dos trenes. Ida y vuelta gasto entre $3000 y $4000. Un azúcar en el barrio lo estoy pagando entre $1700 y $1800. No llego a fin de mes. Me pagan bien pero cuando estoy libre, laburo en la calle vendiendo bolsas y medias. Tengo tres hijos, que tienen cinco, siete y nueve años".

Cuánto costará el boleto de colectivo y tren desde este lunes

El boleto mínimo costará $76,92; el tramo de 3 a 6 kilómetros $85,69, el tramo de 6 a 12 kilómetros $92,28, el tramo de 12 a 27 kilómetros $98,89 y el tramo de más de 27 kilómetros $105,45.

Aumentó el subte y Premetro: cuánto cuesta el boleto

El subte aumentó $30 el viernes 5 de enero y cuesta $110, mientras que la tarifa del Premetro es de $38,50. Mientras que el 4 de febrero el subte pasaría a $125 y el Premetro a $43,75.