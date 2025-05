Inundaciones en Zárate: hay 181 evacuados y en algunos barrios el agua llega a los dos metros

"La situación es muy grave, no para de llover y el agua no escurre. Cayó el 60% del agua del año en menos de un día. Tenemos más de 330 milímetros acumulados. No se puede llegar por Ruta 9 porque es imposible venir del lado de Rosario a Zárate. Hay 181 evacuados", informó Matzkin en diálogo con radio Mitre.