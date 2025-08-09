9 de agosto de 2025 Inicio
Grupo Indalo entregó ropa de abrigo y mantas a personas en situación de calle

En el marco de una acción solidaria junto a la Fundación Cultura de Trabajo, el periodista Justo Lamas contó cómo se realizó la entrega de los elementos que recibió C5N el 19 de julio.

Grupo Indalo entregó ropa de abrigo y mantas a personas en situación de calle.

Grupo Indalo realizó una acción solidaria junto a la Fundación Cultura de Trabajo, para hacer entrega de las donaciones de ropa de abrigo que se recibió en C5N el 19 de julio en el marco de la colecta llamada “Manos que Abrigan”, donde se recibieron camperas, sacos, frazadas, sweaters, calzados en buen estado para personas en situación de Vulnerabilidad.

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.
Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Gracias a la colaboración de los televidentes y radio escucha, se pudo fortalecer el trabajo de la Fundación. "Nos encontramos comenzando la recorrida nocturna, para entregar ropa de abrigo y ayudar a personas en situación de calle", informó el periodista Justo Lamas.

Cultura de Trabajo es una fundación creada para igualar oportunidades y brindar acceso al empleo para todas las personas que desean y necesitan trabajar, como una salida definitiva de la pobreza, especialmente para quienes viven en situación de vulnerabilidad sociohabitacional.

"Vamos a la segunda parada de esta recorrida que estamos haciendo con nuestros amigos de Caminantes de San Telmo. Ellos ya tienen sus personas que van todos los sábados que están todos durmiendo en calle, les entregan la comida, un abrazo", contó Alexandra Carballo miembro de la fundación.

La fundación brinda servicios concretos que acompañan cada etapa del camino hacia el empleo. Entre ellos, intermediación laboral, acompañamiento antes y después de la inserción laboral, asesoramiento para entrevistas de trabajo, entrega de vestimenta adecuada, celulares y herramientas de trabajo y viáticos. "La población en situación de calle y sobre todo de primera vez, ha crecido bastante", añadió Alexandra.

Cada acción apunta a lo mismo: que nadie quede afuera del derecho a trabajar y a construir un futuro con autonomía y dignidad. Cada acción apunta a lo mismo: que nadie quede afuera del derecho a trabajar y a construir un futuro con autonomía y dignidad.

