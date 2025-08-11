IR A
La impresionante transformación física de Ester Expósito desde Elite: así es su antes y después

Desde sus inicios, la artista ha forjado un estilo distintivo que combina elegancia y adaptación, convirtiéndose en referente global.

Desde looks intensos hasta propuestas minimalistas, cada etapa de la actriz madrileña refleja su versatilidad en el mundo de la moda y la interpretación.

Redes sociales

Desde su irrupción en 2018 con la exitosa serie Élite, Ester Expósito se posicionó como una de las intérpretes españolas más reconocidas de su generación. Su personaje, Carla Rosón Caleruega, no solo la catapultó a la fama, sino que marcó el inicio de una construcción estética que con el tiempo ha evolucionado hacia un sello personal. Hoy, con casi 25 millones de seguidores y una presencia recurrente en alfombras rojas internacionales, se ha consolidado como referente de moda y belleza.

Su proyección se ha visto impulsada por un perfil público cuidadosamente gestionado, con colaboraciones junto a marcas de lujo, producciones cinematográficas internacionales y apariciones en festivales que han potenciado su visibilidad. Cada evento ha sido una oportunidad para reafirmar su estilo, con elecciones de vestuario y belleza que rápidamente se convierten en tendencia y son replicadas por seguidores en distintas partes del mundo.

Ester expósito

A lo largo de estos siete años, su apariencia ha experimentado cambios notables en maquillaje, peinados y en ciertos rasgos faciales que especialistas vinculan con posibles retoques estéticos. Aunque la actriz nunca ha confirmado intervenciones, se han mencionado ajustes como perfilado de labios, definición de pómulos o tratamientos faciales que, junto a un entrenamiento físico constante y un cuidado exhaustivo de la piel, han contribuido a la imagen sofisticada y mediática que proyecta en la actualidad.

El cambio de Ester Expósito con el correr de los años

Ester Expósito
La evolución estilística de la protagonista de Élite confirma su capacidad para reinventarse sin perder su identidad artística.

En 2018, para el estreno de Élite, lució un maquillaje recargado enfocado en los ojos y un moño alto que reforzaba un aire de femme fatale. Un año más tarde, en los premios Feroz, arriesgó con un ahumado verde esmeralda y recogido pulido, relegando el resto del maquillaje a un segundo plano.

En etapas posteriores, experimentó con el efecto wet look y una piel bronceada que resaltaba los pómulos, incorporando detalles como un tatuaje de luna que se volvió tendencia. En 2020, en el Festival de Venecia, apostó por un maquillaje más luminoso y labios con mayor volumen, acompañado de una maxicoleta.

Su etapa como musa boho en 2021 marcó la introducción de ondas naturales y minitrenzas, con maquillaje monocromático en rosa nude. Ese mismo año, en Cannes, sumó la manicura como elemento clave, destacando un naranja eléctrico.

El cabello rubio con mechas baby lights se convirtió en su marca registrada, aunque sorprendió en 2023 con un negro azabache y labios ombré. También exploró el rubio oscuro dirty blonde, más desenfadado, y looks retro con accesorios como cintas en maxitrenzas.

Ester Expósito antes y después
Ester Expósito ha logrado consolidar una estética personal que combina naturalidad y sofisticación, adaptándose a las tendencias internacionales.

En 2025, mantiene su imagen más reconocida: melena rubia con volumen, maquillaje natural centrado en los labios y piel ligeramente bronceada, una estética que reafirma su estatus de sex symbol contemporánea.

