Gastón Trezeguet destrozó a Marcelo Corazza, tras su detención

En diálogo con Intrusos, Gastón Trezeguet aseguró: " Me da tristeza, me da asco, me da repulsión . Tan solo hablar del tema me hace sentir incómodo, no me gusta . Si es todo como están diciendo, que le caiga todo el peso de la ley . Es así como tiene que ser". Así, fue por la misma línea que el conductor Santiago del Moro .

Por otro lado, el productor de Gran Hermano 2022 remarcó: "Me sorprendió, no lo esperaba. Desde que salí de la casa hasta ahora no lo volví a ver a Marcelo, pero igual te sorprende. En el canal lo tomamos como todos, hay sorpresa y asombro". Con estas palabras, se alejó de la situación y dejó en evidencia su desconocimiento del tema.

Para finalizar, Gastón Trezeguet fue consultado si le prohibieron hablar sobre el tema y fue muy claro al respecto. "En el canal no me dijeron que no hable, nadie baja línea. No lo sé si puede ser inocente. Hay que esperar lo que diga la Justicia. Si llega a ser culpable, espero que le caiga el peor de los castigos", concluyó.