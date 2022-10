Fue a realizar una denuncia por violencia de género, la Policía se negó a tomarle declaración y se suicidó

Una joven quiso denunciar a su pareja por violencia de género en Trancas, Tucumán, pero en la comisaría se negaron porque no tenían a un oficial de turno y le pidieron que regresara más tarde. Tras la negativa, la mujer regresó a su casa y se suicidó . Noelia Sosa tenía 30 años y dos hijos.

Según los familiares, Noelia "estaba muerta de miedo" y al regresar a su casa decidió quitarse la vida. Contaron además que ella sufría de violencia física y psicológica constante.

“No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada, volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso”, afirmó Ernesto Campos, cuñado de Noelia para medios locales.

Además, señaló que fuera de la comisaría se encontraba la pareja de la mujer y ella temía salir del edificio. “Pero lo más grave es que su novio estaba en la puerta esperando que ella saliera. Les dijo a los uniformados que ella no podía salir de ahí porque tenía miedo que le hiciera algo malo", añadió Campos.

Según denunciaron allegados, en la misma comisaría habrían tomado la denuncia de la pareja de Noelia por "hostigamiento".

Familiares y vecinos salieron a pedir explicaciones

El lunes por la noche, cientos de vecinos y familiares marcharon por las calles de trancas para denunciar el desinterés de las fuerzas policiales en la denuncia de la víctima.

Escracharon la comisaría y la vivienda del hombre de 39 años, que era pareja de Noelia. "¿Por qué no la dejaron hacer la denuncia?", gritaban frente a la comisaría los vecinos.