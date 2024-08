Federico Sturzenegger anunció reformas en la renovación del registro de conducir

Consultado por el rechazo que manifestaron distintas organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito a la iniciativa, el ministro indicó que en la actualidad la mayoría de los accidentes son por exceso de velocidad o por alcoholemia.

En ese sentido agregó que la licencia verifica que una persona conducir y que se seguirán implementando los controles para prevenir accidentes. "El registro se va a tener que sacar como en la actualidad. A los 5 años hay que presentar el psicofísico para verificar que la gente no tenga un deterioro en sus capacidad. Si tenés una persona que te puede certificar eso no es necesario que acerque al registro para hacerlo pero si tiene que enviarlo porque si no lo hace se le cae la licencia", explicó.

"Vamos seguir con los controles pero ya no implicarán la presencia física de la persona sino que los podrán hacer de manera remota", agregó Sturzenegger y luego señaló que las personas mayores de 60 años si deberán seguir haciendo el trámite presencial.

Sturzenegger aseguró que las Sociedades Anónimas Deportivas "ya están en la cancha"

A pesar del rechazo de los distintos clubes del fútbol y de la AFA a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) Sturzenegger dijo que ya son un hecho. "Ya están en la cancha. Para mí es un tema cerrado. No hay nada que discutir", afirmó.

El ministro señaló que los cambios que realizó Milei a la ley de deportes permiten que empresas privadas participen en los clubes deportivos. "La ley de deportes dice que no se puede discriminar a ninguna sociedad deportiva por la forma societaria que tienen. Se acabó la historia. Esa es la ley", manifestó.

"Si hoy un club de fútbol quiere hacerlo, si los socios eligen otra forma societaria, directamente va a participar normalmente porque la ley así lo existe. La ley de deportes está por encima del estatuto de deportes. Si un club quiere organizarse de esa manera y la AFA no lo permite estaría incumpliendo la ley", agregó.