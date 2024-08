Evangelio de hoy, domingo 11 de agosto de 2024: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo"

En el mensaje de hoy, el Papa Francisco subraya la importancia de erradicar la aspereza, la ira y toda maldad de la vida cotidiana. Insta a los creyentes a ser buenos, comprensivos y a perdonarse mutuamente, como Dios lo hizo a través de Cristo. Además, el Papa invita a imitar a Dios como hijos amados, viviendo en amor y entrega, tal como Cristo lo hizo por nosotros.

Evangelio La liturgia católica diaria brinda a los fieles una oportunidad para reflexionar sobre la palabra de Dios, y la publicación de hoy no es una excepción. Freepik

Primera lectura para hoy, 11 de agosto de 2024

Según el Vaticano, la lectura para el 11 de agosto de 2024 es la profecía del Libro primero de los Reyes, 1 Reyes 19, 4-8. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: "Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres". Después se recostó y se quedó dormido.

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: "Levántate y come". Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió.

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: "Levántate y come, porque aún te queda un largo camino". Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.

Evangelio Esta guía incluye la lectura recomendada y el santo del día, invitando a los creyentes a profundizar en su espiritualidad y en la comprensión de las enseñanzas divinas. Freepik

Evangelio de hoy, domingo 11 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del santo Evangelio según san Juan, Jn 6, 41-51. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo", y decían: "¿No es éste, Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?"

Jesús les respondió: "No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre.

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida''.

Evangelio Cada día, el Vaticano ofrece el Evangelio para ayudar a los creyentes en su meditación y jornada espiritual. Freepik

Santo del día: Santa Clara de Asís

Nacida en Asís en 1194, poco se conoce de la infancia y adolescencia de Clara. A los 18 años, se dedicó completamente a Cristo, cortándose el cabello y vistiéndose con el sayo oscuro de la orden de San Francisco, que desde 1208 la había impactado profundamente. Empezó una vida de pobreza radical, renunciando a todas sus posesiones y prometiendo vivir sin tener nada. De esta manera, surgió la Segunda Orden Franciscana: las Damas Pobres o Clarisas, en Santa María de los Ángeles (Porciúncula), la iglesia restaurada por San Francisco. En 1228, Clara recibió del Papa el "privilegioum paupertatis" para vivir exclusivamente de limosnas.

Clara, junto a un grupo de mujeres de Asís y de toda Italia, vivió el ideal de San Francisco durante 43 años sin salir del convento. En su vida, vio cómo su orden se expandía a España, Bohemia, Francia e Inglaterra. En dos ocasiones, logró repeler a los sarracenos del ejército de Federico II, mostrando simplemente la custodia con el Santísimo Sacramento desde la ventana del convento en 1240, o animando a las hermanas a la oración, a pesar de sus continuos dolores que la mantenían inmovilizada.

Falleció en San Damián, a las afueras de Asís, el 11 de agosto de 1253. Fue canonizada por el Papa Alejandro IV solo dos años después de su muerte. Clara dejó cuatro cartas, la Regla y el testamento. Sus últimas palabras fueron una expresión de su misticismo y devoción: "Vete en paz ya que has seguido el buen camino; vete confiada, ya que tu creador te ha santificado, custodiado incesantemente y amado con la ternura de una madre con su hijo." También exclamó: "Oh Dios, bendito seas por haberme creado." Su fiesta se celebra el 11 de agosto.