"Es una locura que uno tenga que trabajar así", expresó la fiscal agredida en campaña

La funcionaria citó a ambas partes de la causa a una declaración. Para que no se cruzaran, los convocó a distintas oficinas. Cuando se trasladaba de un lugar a otro, familiares y allegados de la víctima, un menor de 17 años, comenzaron a atacarla violentamente, enojados porque el imputado se encuentra en libertad .

"Citamos al conductor del auto y a la conductora de la motocicleta, porque tras las pericias accidentológicas se determinó que los dos tenían responsabilidad. Por un lado, el vehículo circulaba a 80 kilómetros por hora en un lugar donde la velocidad máxima era de 60. Y la motocicleta ingresó a una arteria sin aminorar la marcha y haciendo caso omiso a una señal de Pare, además de no haberle provisto el casco a la víctima fatal, que le hubiera protegido de las lesiones que causaron el fallecimiento", explicó, en diálogo con C5N.

"Convocamos a la conductora de la motocicleta en la sede de la Fiscalía y para intentar que no se crucen citamos al conductor del auto en la esquina en otra oficina. Cuando me trasladé de una a la otra se dio que los familiares que se estaban manifestando empezaron a agredir al personal policial, a mi secretario, a mí, primero con insultos, después se produjeron algunas corridas", relató.

El nivel de los ataques comenzó a subir. "En la esquina de la fiscalía hay un quiosco que tiene unos banquitos, en un momento uno de esos banquitos pasó volando por arriba de mi cabeza. Quedé acorralada contra una de las vidrieras, ahí me alcanzaron los primeros golpes de puño y una patada. Seguimos corriendo, una policía cayó al suelo, la agredieron, la golpearon, la levantaron, la volvieron a golpear y la tiraron al suelo de nuevo. Así hasta que logramos transitar esos metros, casi una cuadra, hasta el ingreso al otro edificio", describió.

Según explicó Brizuela, "los familiares se mostraron disconformes con que se hubiera entregado el auto que embistió a la motocicleta ya finalizadas las pericias, algo que se hace en todas las causas. No tiene ningún sentido que los mantengamos incautados. También se quejaban de que no se le hubiera retenido la licencia de conducir, algo que tampoco corresponde a la fiscalía".

"La angustia se entiende. No voy a osar ponerme en su lugar de víctimas, mi rol es tratar de darle las repuestas que se merecen dentro de lo que la ley me manda y me permite. Pero nada justifica la violencia. Es una locura que uno tenga que trabajar así", expresó.

La fiscal concluyó reflexionando que "uno quisiera poder satisfacer todos los reclamos de la ciudadanía. No se va a llegar a juicio con el imputado detenido. El imputado fue citado y compareció. El desarrollo de la causa es normal y óptimo".

Cómo fue el incidente vial

El 14 de marzo de 2022, un automóvil Mercedes Benz chocó la moto en la que circulaba la víctima, Agustín Ramírez, de 17 años, sobre la ruta provincial 6. El joven viajaba junto a su tía, llamada Yamila, quien sufrió lesiones y debió recuperarse de lo ocurrido. El conductor, en tanto, resultó ileso.