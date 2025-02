Entre llantos y lágrimas, vecinos de El Bolsón celebraron la llegada de la lluvia en medio de los incendios

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HagovDelSur/status/1888780130236957156&partner=&hide_thread=false LLUEVE EN BOLSON Los vecinos gritando como si fuera el mundial, que se llueva todo la puta madre! pic.twitter.com/TihoCSWImD — Hagovero del Sur (@HagovDelSur) February 10, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones aisladas para la madrugada del lunes, que comenzaron durante la medianoche. En redes sociales, se compartieron varios videos donde se puede escuchar la lluvia de fondo y a los vecinos hablar entre llanto y lágrimas.

A pesar de la lluvia, el SMN pronosticó para la jornada de hoy vientos de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 95 km/h, que pueden avivar las llamas y extender el fuego. Más de 400 personas trabajan en el terreno, con 3 aviones hidrantes, 4 helicópteros y 50 unidades móviles operando según la visibilidad y condiciones del fuego.

Desde el Gobierno de Río Negro informaron que "el fuego cruzó nuevamente el Hue Nain y alcanzó la zona de Cascada Escondida . Se desplegaron recursos en las áreas más críticas bajo la planificación del SPLIF . Se implementó un operativo de tránsito junto a Policía de Río Negro, Gendarmería y Tránsito Municipal para facilitar el trabajo de emergencia y evitar riesgos".

En El Bolsón, el periodista Bernardo Magnago informó para C5N sobre la situación actual: "Como consecuencia del viento y un frente frío, la temperatura es más baja. Se perdieron aproximadamente 5 mil hectáreas solamente en la zona de El Bolsón".

Aserradero Hielo Azul fue destruido por el fuego, su dueño habló con el periodista y contó que perdió todo, el aserradero fue fundado por sus padres. "A mí ya no me da el cuero, ya estoy pisando los setenta, están mis hijos, la gente que trabaja en el aserradero que no lo podemos dejar sin trabajo", expresó.