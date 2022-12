Encontraron muerta a la diseñadora Olga Naum en una habitación de un hotel en Recoleta

De acuerdo a las primeras pericias, habría sufrido un edema pulmonar, tras consumir dos blister de pastillas de clonazepam y un frasco de clonazepam en gotas, según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Clarín.

Además, detallaron que el cuerpo estaba vestido, en posición decúbito dorsal, y su cabeza estaba envuelta en una bolsa de nailon.

Naum se había hospedado en el Up Recoleta Hotel el viernes 23 cerca de las 17.20, sin acompañantes. Al día siguiente, la mujer de 75 años debía dejar su habitación a las 11, pero como no lo hizo, al personal de limpieza les llamó la atención y fueron a buscarla, pero no respondía. Tras llamar a la puerta varias veces, ingresaron y la encontraron sin signos vitales.

“Sobre la mesa de luz, había un recorte periodístico y una carta realizada en computadora, y agregado al final una escritura en manuscrito”, detallaron las mismas fuentes, aunque no trascendió el contenido de la carta.

La familia de Naum había reportado la desaparición el viernes 23 y la Policía de la Ciudad publicó un pedido de búsqueda de la diseñadora.

Quién era Olga Naum

Naum era madre y abuela, respectivamente, de Ezequiel Emilio Salgado y Joaquín Salgado, detenidos desde el pasado 18 de diciembre en el marco de la causa por el crimen del hijo de una concejala de la ciudad de Saladillo y por las heridas causadas al hijo de una fiscal.

Joaquín Salgado, nieto de Naum, fue imputado y detenido por el delito “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y coacción agravada por el empleo de arma de fuego”.

A su vez, el hijo de la diseñadora y padre del joven, Ezequiel Salgado, fue detenido en la misma causa acusado de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional”.

El crimen tuvo como víctima a Lorenzo King, hijo de la concejala de Saladillo Silvina Cotignola (Frente de Todos), mientras que en el mismo episodio fue herido de un balazo en un brazo Tomás Matías Santopolo, guardavidas e hijo de la fiscal de esa ciudad, Patricia Hortel.

Al momento del hecho, tanto los baleados como el nieto de la diseñadora y otras personas se encontraban reunidos en un quincho tocando música.