Emplear para igualar: la fundación que trabaja por la inserción laboral de mujeres jóvenes de Argentina

En este sentido, la Fundación Empujar, a través de su programa Emplear para Igualar, aborda esta problemática, asumiendo el compromiso de trabajar por la empleabilidad juvenil con perspectiva de género.

Mariana Frenkel, directora de Desarrollo institucional de la organización sostiene que “por un lado sabemos que el empleo es el real motor de cambio y progreso de las personas pero a la vez sabemos acerca de la importancia de trabajar hacia la equidad de género para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades para desarrollar su potencial y contribuir al bienestar de la sociedad”.

La Fundación Empujar es una organización sin fines de lucro que brinda capacitaciones gratuitas a jóvenes de 18 a 24 años de contextos socioeconómicos vulnerables para que adquieran herramientas para la inserción laboral. Una vez que finaliza la capacitación, brindan acompañamiento personalizado a cada joven que egresa para que pueda conseguir su primer trabajo.

Desde el área de Intermediación Laboral de la Fundación y a través del programa Emplear para Igualar, la organización trabaja para sensibilizar e influir positivamente en la oportunidad de que la red de empresas con compromiso social que forman parte, puedan brindar más y mejores oportunidades de primer empleo formal para mujeres jóvenes.

Bajo este compromiso se logró mejorar los índices de empleo formal a un 47% en mujeres que egresaron de sus capacitaciones.

“Desde la Fundación nos sentimos parte y protagonistas de la promoción de un verdadero cambio social y para eso trabajamos a diario junto a todos los actores que conforman nuestra comunidad, porque sabemos que los cambios profundos solo son posibles si se producen con acciones sostenidas y articuladas entre todos en el tiempo”, afirma Frenkel.

“Considero que por ser mujer las empresas creen que tenemos capacidades inferiores para ocupar cargos. Ocurre que buscan experiencia, pero cuando llega alguien que la tiene, no se la validan por la edad. La juventud tiene muchos desafíos a la hora de encontrar empleo pero organizaciones como Empujar nos alientan y nos dan ánimo. Egresé de la capacitación y eso me ayudó mucho a ganar confianza, ya que a veces me daban ganas de no seguir intentándolo por el miedo a que me dijeran que no”, expresa Ana Belén Romero, egresada del Programa Tu Empleo de Empujar.

Para poder brindar oportunidades de empleo formal a jóvenes mujeres, la Fundación dispone de un portal de empleos, en el cual las empresas pueden brindar ofertas laborales manera gratuita a jóvenes que se capacitan en la organización.

“Abrazamos la equidad y el compromiso de seguir sumando por una sociedad más justa e inclusiva”, finaliza Mariana Frenkel.