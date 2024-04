Emiliano Yacobitti criticó al Gobierno por discutir si las universidades deben depender del Estado

"No podemos mirar a otro lado si desde el gobierno quieren desfinanciarla para que se pierda la calidad en su funcionamiento", comentó.

En la misma línea, remarcó: “ La vamos a defender. Somos parte de la universidad pública porque no solo es un bien de quienes pasan por ella, sino de la sociedad en general” .

Sobre la manifestación de esta tarde, Yacobitti indicó en diálogo con De Una: “Conociendo la universidad, yo tenía muchas expectativas de que la sociedad reaccionara ante el intento de desfinanciarla. Está superando todo lo que creíamos”.

Luego de reiterar la invitación y de garantizar una marcha “en paz”, el referente de la UCR criticó a Luis Caputo, después de que sugiriera que la movilización “era un berrinche”.

“Para él es un berrinche, para nosotros lo es que quiera desfinanciar a la educación pública. Contando el presupuesto, tiene un recorte del 71% a valores reales. Recién hoy se mandaron fondos para hospitales universitarios. Esto es el 10% y el otro 90% son salarios, con pérdida de poder adquisitivo”, concluyó.

Marcha Plaza de Mayo

Axel Kicillof, contundente sobre la Marcha Federal Universitaria: "Va a ser determinante"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Marcha Federal Universitaria convocada en defensa de la universidad pública en todo el país “va a ser determinante”, ya que “va a dar lugar a la confluencia de sectores que tal vez no estaban coordinando del todo en la oposición”.

“Hoy va a ser una marcha muy determinante, va a dar lugar a la confluencia de muchos sectores que tal vez no estaban coordinando del todo en la oposición. Se van sumando problemas y dificultades que son producto de la política económica de Milei, que no tiene nada que ver con lo que había dicho en campaña”, expresó este martes el mandatario bonaerense.

Para luego considerar que el Gobierno “en lo ideológico, en lo político y en su modelo de país, está contra la universidad pública y va contra lo que distingue a Argentina dentro de América Latina".

"Es muy fuerte lo que ha generado Milei. Ayer veía que tuitear un meme de la UBA, de la Ciudad Universitaria, en llamas. Esto no es gratuito, va a tener una reacción muy fuerte de amplios sectores de la universidad que no están de acuerdo en quemar la Universidad Pública. No puede ser que quede en la impunidad como tantas cosas que hace, dice y reproduce mensajes de odio y de violencia”, afirmó en una entrevista con El Destape.

En el mismo sentido, remarcó: “Se está marchando por la universidad, por un Estado que no puede ausentarse de sus roles que en lo cultural e históricamente se ha establecido en Argentina y también contra la mentira de un Gobierno que ahora pretende esconder lo que hace”.