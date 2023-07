Elisa Forti, una maratonista de 88 años: "Tu cuerpo te dice hasta donde llegas"

Elisa relató que todas las mañanas es levanta y desayuna, se calza las zapatillas y sale a caminar por una hora, todos los días. "No importa si hace frío o esté nublado... yo salgo. No dejo que me invada la tristeza".

La hija de Forti es kinesióloga y hace un seguimiento de su madre que va "tres veces por semana a su consultorio para hacer ejercicios de equilibrio", además de ejercitar la memoria con las palabras cruzadas o sudokus.

En la entrevista Elisa reconoció que sigue mirando la televisión italiana, para no olvidar sus orígenes ya que nació en la ciudad de Como. Tiene su propia película llamada Como corre Elisa, que se estrenó en 2023, con la dirección de Gustavo Gersberg y Andrés Arbit, que relata como fue la carrera de 25 kilómetros por su pueblo natal al norte de Italia, en el Lago di Como.