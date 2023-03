El video que grabó Lucas Benvenuto tras su denuncia contra Jey Mammon

Con este escenario, en el programa A la tarde compartieron el video grabado y enviado por el propio Benvenuto a la producción del ciclo de América donde pidió por favor "que se me deje de hostigar".

“Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado. Por favor, para mí es muy importante cada vez que hablo y espero que esto se entienda”, comenzó pidiendo.

Lucas Benvenuto Captura TV

Además, confesó que en los últimos años: “Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar”.

“Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. Es el padre que me hubiese gustado tener. Batallamos juntos en la Justicia”, contó.

Respecto a la medida que tomó al denunciar a través del programa conducido por Karina Mazzocco, explicó que “la última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es”.

“Cuando fui con un abogado particular tuve respuesta, cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción”, agregó.

“En 2020, yo sabía adentro mío que no iba a lograr nada de la Justicia. Al haber tenido dos casos en la Justicia, ya tenía experiencia con la prescripción. Durante la pandemia decidió sanar y con el equipo de terapia decidimos que yo necesitaba hablar”, explicó el joven.

“Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas”, finalizó su testimonio.