El testimonio de un médico detenido en el Congreso: "No eran las 5 y ya estaban reprimiendo en forma salvaje"

"No eran las cuatro y media y ya estaban reprimiendo de forma salvaje. La gente ya está cansada de vivir esto. Yo no tengo miedo, pero quieren que todos sientan eso", reflexionó en televisión.

Detalló que "estaba en la esquina de la Avenida Rivadavia y Callao. Vi que había un camión hidrante y lo grabé para subir una historia y les dije algo. Ahí se me acercaron y sentí que me tiraron gases en la cara".

Estuvo detenido con 21 personas, y sólo 3 o 4 tenían una camioneta de fútbol, y le imputaron el delito de "atentado y resistencia a la autoridad".

"Me detienen, no podía ver, me dejaron un rato con otra piba, y después nos llevaron a otro lugar y nos hicieron pasar creo por adelante del Congreso. Ahí nos suben a un camión y perdí noción del tiempo. Nos llevan a un lugar en el que nos bajan. Y a las 3 de la mañana nos liberaron y estaba a unas cuadras del Congreso".

Alejandro hizo el procedimiento de ingreso y paso por la comisaría y resaltó que "las primeras horas todo era muy tenso, sabiendo que todos somos personas que no nos íbamos a escarpar, y estábamos con esposas". Detalló que quienes los detuvieron y rodearon fueron efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal (PF).

El joven ya fue otros miércoles a acompañara a los jubilados y resaltó cómo influye la represión en estos casos: "Hay un montón de imágenes de abuso y de violencia a todos nos da miedo, como la del periodista. Esa angustia genera un estrés, se eleva el estrés mental que uno tiene, más allá de lo que se vive diariamente. Es muy complicado".

El psiquiatra trabaja en un hospital público, además de su consultorio particular, es padre y esposo, y recibió el acompañamiento de sus familiares y colegas, de organizaciones civiles, que "forman redes que son importantes en este momento de la sociedad".