Represión en el Congreso: ARGRA exigió la renuncia de Patricia Bullrich tras el ataque a Pablo Grillo

" No queremos otro José Luis Cabezas . No se atienen ni siquiera al protocolo que escribieron ni quieren hacer cubrir de mala manera. Necesitamos que el Congreso active, y sobretodo la Justicia. Todas las presentaciones que hacemos caen en saco roto", planteó el titular del gremio, Sebastián Andrés Vricella , en una conferencia de prensa brindada en la mañana del jueves.

Por su parte, la vicepresidenta del sindicato, Alejandra Bartoliche, mostró un cartucho utilizado por la Policía y exigió: "Necesitamos saber quién le tiró (a Pablo Grillo el cartucho) y que se vaya Patricia Bullrich".

"Necesitamos tener libertad de prensa, como dice la Constitución Nacional, y no ser más lastimados. No es solo Pablo: estamos hace un año y medio hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, eso no está resultando, porque además, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le encanta pegarle a la gente", planteó la dirigente.

También habló Marcela Perelman, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien cuestionó el protocolo antipiquetes, que reintrodujo en los operativos el uso de la pistola lanza gases. "Hasta ese momento, estaba prohibida, esta arma no letal ya había impactado en la cabeza del compañero Carlos Fuentealba y lo había asesinado adentro de un auto, mientras se retiraba de una manifestación", repasó la antropóloga.

ARGRA convocó a un camarazo tras el ataque a Pablo Grillo

Desde la asociación convocaron a un "camarazo" para este jueves a las 16 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, lugar en el que Grillo recibió el disparo que lo hirió de gravedad.