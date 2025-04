El testimonio de los fieles que despiden a Francisco: "Esperemos que podamos seguir su legado"

Entre lágrimas, otra mujer que se acercó desde Villa Urquiza aseguró que "muchos sentimos a Francisco como a un papá, siempre habló con firmeza. No preguntamos por qué no vino a la Argentina, porque él estaba más allá. Espero que las puertas que abrió él no se cierren".

Más allá de un recuerdo, de una estampita o de una foto, muchos señalaron que Francisco fue y es "enseñanza". Muchos lo van a recordar como "una persona honesta, que siempre se preocupó por la gente, con mucha alegría", añadió un fiel que viajó de Lomas del Mirador para poder estar presente.

A partir de las 10 comenzó la misa es multitudinaria, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Participan la vicepresidenta Victoria Villarruel; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Una vez finalizada la ceremonia, se llevarán a cabo dos caravanas desde la Catedral. La primera cerca de Plaza de Mayo, “para abrazar” simbólicamente a Francisco y luego comenzará la otra acompañando a los curas de los barrios y villas.