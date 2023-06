El representante de L-Gante apuntó contra el abogado denunciante: "Es un carancho, acá hay extorsión"

En comunicación con C5N , el representante del cantante de cumbia expresó que " Todo esto pasa porque es L-Gante ". " Pasa porque es famoso. Si no arreglamos (dinero) te denuncio ", describió y aseguró que la denuncia existe porque intentan extorsionar a su representado. " Hay extorsión, ya han pedido plata antes ", apuntó contra Leonardo Sigal , abogado defensor del denunciante.

Maxi intentó visitar al cantante en la DDI de Quilmes, donde se encuentra detenido a la espera la declaración indagatoria a la que se someterá este jueves. "No me dejaron verlo por ahora porque no soy familiar directo ni representante legal. Es normal, está bien", indicó.

Aunque explicó que "no sé cómo fue porque no estuve", Maxi relató que esa misma noche, L-Gante asistió a una fiesta, luego de grabar un videoclip, y cuando volvió a su casa se encontró con sus amigos discutiendo con los vecinos.

Sobre el hecho denunciado, relató que hubo "una pelea en el barrio y él se metió para discutir". "Esto fue una discusión de vecinos, como ya ha pasado. Es una peli que se repite, incluso está el mismo abogado, mismo patrón, misma causa", reiteró.

"Estoy tranquilo porque todo va a seguir su curso, ya pasó la otra vez. Ya le hicieron un allanamiento, le encontraron un arma de juguete una vez, no sé si se acuerdan", comentó y le dejó un pedido especial a la Justicia: "Fíjense cómo son las cosas, hagan las cosas bien".