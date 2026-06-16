En Vivo
16 de junio de 2026 Inicio

¿Con la Copa bajo el brazo? Neymar hizo un importante anuncio en medio del Mundial 2026

El delantero de Santos, que se encuentra en recuperación de una lesión muscular en Estados Unidos, recibió una gran noticia familiar.

Por
Neymar Jr. anunció que será padre por quinta vez.

Neymar Jr. anunció que será padre por quinta vez.

Mientras se está recuperando en plena competencia del Mundial 2026, Neymar hizo un importante anuncio que ilusiona a los fanáticos. ¿Trae la Copa bajo el brazo?

Una tarotista reveló quien se quedará con el trofeo.
Te puede interesar:

La tarotista de los famosos fue clara: quién saldrá campeón del Mundial 2026

Es que el delantero de Brasil reveló junto a su pareja, Bruna Biancardi, que serán padres nuevamente, y agrandará la familia: será el quinto hijo del jugador y el tercer hijo de la pareja. “Tenemos algunas noticias para compartir contigo”, indicaron en sus redes sociales, para confirmar la gran noticia.

Además, en la misma filmación, que comienza de color blanco y negro, se revela el sexo del bebé, que se realizó durante una reunión familiar en Estados Unidos donde los futuros padres y hermanos están con los ojos tapados mientras entre todos, con las manos llenas de pintura se manchaban las remeras.

Luego de una cuenta regresiva, se descubrió que finalmente será una nena. Neymar sonrió sorprendido, celebró y besó a Bruna, mientras familiares y amigos presentes saltaban, gritaban y aplaudían. “¡Dios mío, me voy a volver loco!”, gritó el futbolista entre risas y agregó: “Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls”.

El futbolista de Santos ya era padre de Davi Lucca, de 13 años, fruto de su relación con Carolina Dantas y de Helena, de un año, hija del jugador con la influencer Amanda Kimberlly.

Embed - ESTAMOS GRÁVIDOS!

Cuándo vuelve a jugar Brasil por el Grupo C

Tras el empate en el debut del Mundial 2026 contra Marruecos, Brasil ya tiene la mente puesta en lo que serán los dos partidos restantes del Grupo C.

La segunda presentación será el próximo viernes 19 de junio a la 21:30 (hora argentina) frente a Haití, en Filadelfia. Mientras que el último choque de la zona será el miércoles 24, ante Escocia a las 19 (hora argentina) en Miami.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026, minuto a minuto: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland juega su primer mundial
play

Mundial 2026, minuto a minuto: debuta Argentina, juega Francia y Haaland hace su presentación

A pesar del paso de los años, Cristiano sigue siendo el líder indiscutido del equipo.

Escándalo: la figura que habría salido de fiesta a horas de su debut en el Mundial 2026

Escocia y su amor por Diego Armando Maradona.

La vuelta al Mundial en 2026: cuál es el país que tiene una pasión única por Maradona y a qué se debe

Estamos con ustedes hasta el fin del mundo: el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

"Estamos con ustedes hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

¿Qué levantarán del canal?

Cambios en Telefe: la modificación de la grilla levantó un programa

La Conmebol homenajeó al Indio Solari.

Mundial 2026: el emotivo homenaje de Conmebol por la muerte del Indio Solari

últimas noticias

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Hace 12 minutos
El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Hace 13 minutos
play
Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

Hace 24 minutos
La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Hace 37 minutos
Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Hace 43 minutos