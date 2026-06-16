¿Con la Copa bajo el brazo? Neymar hizo un importante anuncio en medio del Mundial 2026 El delantero de Santos, que se encuentra en recuperación de una lesión muscular en Estados Unidos, recibió una gran noticia familiar. Por Agregar C5N en









Neymar Jr. anunció que será padre por quinta vez.

Mientras se está recuperando en plena competencia del Mundial 2026, Neymar hizo un importante anuncio que ilusiona a los fanáticos. ¿Trae la Copa bajo el brazo?

Es que el delantero de Brasil reveló junto a su pareja, Bruna Biancardi, que serán padres nuevamente, y agrandará la familia: será el quinto hijo del jugador y el tercer hijo de la pareja. “Tenemos algunas noticias para compartir contigo”, indicaron en sus redes sociales, para confirmar la gran noticia.

Además, en la misma filmación, que comienza de color blanco y negro, se revela el sexo del bebé, que se realizó durante una reunión familiar en Estados Unidos donde los futuros padres y hermanos están con los ojos tapados mientras entre todos, con las manos llenas de pintura se manchaban las remeras.

Luego de una cuenta regresiva, se descubrió que finalmente será una nena. Neymar sonrió sorprendido, celebró y besó a Bruna, mientras familiares y amigos presentes saltaban, gritaban y aplaudían. “¡Dios mío, me voy a volver loco!”, gritó el futbolista entre risas y agregó: “Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls”.

El futbolista de Santos ya era padre de Davi Lucca, de 13 años, fruto de su relación con Carolina Dantas y de Helena, de un año, hija del jugador con la influencer Amanda Kimberlly.

Embed - ESTAMOS GRÁVIDOS! Cuándo vuelve a jugar Brasil por el Grupo C Tras el empate en el debut del Mundial 2026 contra Marruecos, Brasil ya tiene la mente puesta en lo que serán los dos partidos restantes del Grupo C. La segunda presentación será el próximo viernes 19 de junio a la 21:30 (hora argentina) frente a Haití, en Filadelfia. Mientras que el último choque de la zona será el miércoles 24, ante Escocia a las 19 (hora argentina) en Miami.