El médico que atendió a la adolescente de 13 años que murió en un viaje de egresados dio su explicación sobre el caso

"Sí es una enfermedad que deja un terreno predispuesto para que se alojen en ese organismo las bacterias que son las que producen el cuadro más grave, de shock séptico. Disminuyen las defensas y el organismo se ve lábil para tener una infección bacteriana que es la que lleva al cuadro grave, como el caso de esta paciente", aclaró, en diálogo con El Doce.

Consultado sobre si la nena murió por una infección bacteriana, López aseguró: "Hay una alta sospecha, pero para confirmar tiene que haber un rescate de germen y hasta ahora no lo hubo. Los procesos del laboratorio de bacteriología suelen llevar un buen tiempo".

"Muchas veces los pacientes mueren con cuadros y síntomas compatibles con una infección bacteriana y no siempre se puede rescatar el germen, que se busca en una muestra de 5ml de sangre, o de orina, o de un hisopado de fauces o de materia fecal, como se hizo con esta paciente, y hasta ahora no hay ningún rescate de germen. Las muestras siguen en proceso de cultivo", concluyó.

El comunicado del colegio: "El viaje recreativo a Villa Carlos Paz no fue organizado ni avalado por nuestra institución"

Por su parte, el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), colegio al que asistía Juanita, lamentó la pérdida en un comunicado y remarcó que no tuvo responsabilidad en la organización del viaje de egresados.

"El viaje recreativo a Villa Carlos Paz no fue organizado ni avalado por nuestra institución. Fue una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex sin nuestra intervención ni consentimiento", subrayó la institución, y enfatizó que no tuvo participación en la contratación de los servicios de salud.

Además, desde el colegio destacaron el apoyo a la familia durante la internación de Juanita en el hospital, con cadenas de oración y acompañando a los padres. "Se mantuvo en contacto permanente, ofreciendo soporte espiritual y emocional hasta el día 12 de octubre, cuando lamentablemente recibimos la noticia", concluye el comunicado.

El duro relato de la madre de la nena que murió tras el viaje de egresados: "Me la devolvieron muerta"

“Mi hija estaba perfecta cuando la despedí para que se vaya de viaje. En el viaje primero tuvo un accidente en un tobogán que se sacó la rodilla de lugar y se la colocaron ahí en el agua, la llevaron a la clínica, le pusieron una célula para que ella pueda caminar y le dieron paracetamol de 1 gramo y diclofenac 65”, empezó el relato la mujer en diálogo con De Una por C5N.

Al mismo tiempo, le pidió a su hija que se cuidara porque varios compañeros habían empezado con un malestar en la garganta, y que Juanita también y había contraído. “Le pregunté si la había revisado el médico y si bien me dijo que sí el doctor le había dicho que como estaba tomando una medicación y era antiinflamatorio la iba a calmar”, recordó.

El contacto de Claudia con su hija era mínima ya que denunció que las maestras le sacaban a los niños los celulares. La situación de Juanita no fue mejorando a lo largo de todo el viaje y empeoró cuando comenzó el regreso. El cuadro comenzó con vómitos, siguió con diarrea y temperatura alta que no lograron bajar con paños fríos. Mediante una consulta telefónica, un médico recomendó que le suministraran a la nena dipirona, medicamento que una madre que es enfermera había llevado al viaje. El medicamento bajó la temperatura, pero los vómitos y deposiciones no cesaron.

“Nunca me había avisado antes cómo estaba porque de haber sabido le había pedido que la trajeran. Cuando la maestra, Alejandra, me llama hablo con mi hija y ella me dijo ‘mamá ya no aguanto más, bajaron a desayunar y yo no pude bajar porque no tengo fuerzas en mis piernas, no me puedo parar’”, recordó y su primer accionar fue pedirle a la maestra que la llevaran a una asistencia, pero esta se negó y le aseguró que no se iban a detener durante el viaje”, relató Claudia.

En medio de la desesperación, Claudia Díaz explicó que fue ella la que se contactó con la ambulancia para que su hija fuera llevada de urgencia a una guardia y la atendieran. “La maestra me dijo que no podía seguir esperando porque otros padres estaban esperando y tengo un compromiso con los chicos, que iban a seguir el viaje. A todo esto, todo ocurrió en el lapso de 10 horas”, recordó.

Recién en la localidad de Fátima Juanita bajó del micro y fue trasladada a la ambulancia, pero en la misma no recibió asistencia. “Desde Posadas hasta Fátima mi hija nunca tuvo asistencia, no tenía suero, solo acostada. Cuando la puedo ver, estaba con la boca negra y los ojos rojos. En la guardia me dijeron que llegaron tarde, porque llegó en shock, sumamente deshidrata, mi hija se estaba yendo, su corazoncito estaba latiendo mal. De ahí directamente la enviaron a terapia intensiva”, contó.

Si bien las primeras informaciones detallaron que la niña de 13 años había muerto por la Influenza B, Claudia aseguró que si bien los médicos vieron que tenía “ese no es el motivo de deceso de Juanita, porque eso lo trataron con antibióticos”: “El doctor dijo que eso jamás era motivo de muerte, había otra cosa y buscaron con los estudios y no saltó ningún virus. Mi hija tuvo la peor muerte que pudo tener porque murió de a poco, sus órganos fueron muriendo. Mi hija pudo haber sobrevivo sido si paraban, si la hidrataban”.

Claudia Díaz apuntó contra la empresa de viajes y las maestras por “no actuar como tenían que actuar”. “Ninguno se hace responsable, el colegio se lava las manos dice que este contrato era con los padres y la empresa en un viaje escolar. El papá de mi hija se ofreció para viajar, pero no lo dejaron. Si yo sabía, jamás la iba a mandar a un viaje así, pero su viaje soñado, no le podía decir que no y me la devolvieron muerta”, se lamentó.

La mujer aseguró que este lunes realizará la denuncia ante la Justicia “e ir por todos”: “Ninguno se quiere hacer cargo, ni la empresa ni las maestras y el colegio. Voy a ir con todo con la Justicia, no tengo más nada, tengo un vacío dentro mío. Lo que voy hacer es Justicia divina y del hombre, porque esas personas no actuaron como correspondía”.

“Ahora estoy esperando la historia clínica de Juanita. Llegó tarde porque no tuvo la atención que necesitaba. Además de ir a la Justicia también voy a hacer una ley para que se prohíban estos viajes con esos chicos, porque son unos bebés. Estos viajes de 7mo tiene que terminar, porque no pueden someterlos con el estrés que viven. Ellos son chicos y hay que cuidarlos”, concluyó.

Qué es el virus de la Influenza B

La Influenza B pertenece al grupo de virus de la gripe, que forma parte de la familia de los orthomyxovirus. Especialistas explican que “además del B se distinguen otros dos tipos antigénicos: el A y el C, de los cuales contienen en su superficie glicoproteínas denominadas hemaglutininas y neuraminidasas”.

Es de fácil propagación, sobre todo en niños y adolescentes. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta, fatiga, dolor articular y hasta escalofríos.

En la Argentina se recomienda, como forma de prevención, la vacuna antigripal contra la enfermedad del Haemophilus influenzae, la cual está incluida en el calendario desde 1997.