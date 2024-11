El español que quedó atónito por un aspecto del tránsito en Argentina: "¿Por qué lo hacen?"

"Una de las cosas que más me chocó cuando llegué aquí a Buenos Aires fue el tema del tráfico y los semáforos. Tal y como yo entiendo los semáforos, siguiendo las normas de España, a mí me daba la sensación de que aquí todo el mundo se los saltaba. Y digo: oye, si están en rojo, ¿por qué?", cuestionó a sus seguidores.

"De esto me percaté nada más llegar y me di cuenta de que no era un caso aislado, sino que lo hacía todo el mundo, y digo: oye, ¿qué pasa con los argentinos? ¿Esta gente se ha sacado el carnet de conducir en una charcutería, les ha tocado en una piñata o cómo va la historia?", bromeó. Luego se dio cuenta de que los argentinos no "se saltan" los semáforos, sino que las normas de tránsito son distintas.

"En España, tú te tienes que parar delante del semáforo que tengas. Por ejemplo, estos coches están parados porque ese de allí está en rojo. Vale, correcto", señaló al mostrar los autos esperando sobre una avenida. Kike explicó que en España, si la luz se pusiera en verde y los autos quisieran girar a la derecha, tendrían que volver a parar frente al semáforo en rojo en la calle lateral.

"¿Qué ocurre? En Argentina se rigen únicamente por el semáforo de delante. Es decir que si el de delante está en verde y después quieres girar a la derecha y ese de la derecha está en rojo, te puedes meter igualmente", detalló. Esto en Argentina es normal, pero no en España.

"Pero bueno, ya me he enterado que nadie se salta los semáforos, que esto no es la India. Y en realidad, si te paras a pensarlo, es un sistema bastante práctico, porque te tienes que parar una vez y no dos veces. Así que bien pensado, argentinos", concluyó el influencer.

El video del español que se mostró sorprendido por el tránsito en Argentina