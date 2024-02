El duro testimonio de una madre por la falta de entrega de medicamentos de parte del Gobierno La mujer se quebró en C5N al relatar la crítica situación en la que se encuentra su hijo enfermo y no tenga la certeza de la asistencia estatal. "El Estado me daba la medicación y ahora me dijeron que no saben si me la van a dar", explicó. Por







La mujer no puedo contener el llanto al contar su situación en C5N.

En medio de un brutal ajuste por parte del Gobierno en distintas áreas, una madre relató un duro testimonio en C5N por la falta de entrega de medicamentos por parte del Estado. “Me dan ganas de llorar”, expresó la mujer al describir la crítica situación en la que se encuentra su hijo enfermo y no tenga la certeza de la asistencia estatal.

"Me da ganas de llorar todo lo que está pasando. Tengo mi hijo enfermo, me dan la medicación. Ayer volvió a solicitar y me dijeron que no saben si me van a volver a dar. Me da el Gobierno de la Nación", comenzó relatando la mujer visiblemente emocionada y con lágrimas en sus ojos.

A su vez detalló que "hasta el mes pasado estuvieron entregando" pero "ayer fui, me tomaron la nota y me dijeron que no saben si va haber medicación, que tengo que estar llamando y tengo que esperar". "Mi hijo no puede esperar, él no puede estar sin la medicación", continuó relatando al borde del llanto la madre a los micrófonos de C5N. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) En este contexto, y a casi dos meses de la asunción de Javier Milei, la mujer remarcó que "me da muchas ganas de llorar todo lo que ocurre", e incluso "no tengo ganas de comer, mucha tristeza". "No sé que quiere hacer el Presidente con nosotros, con los pobres, nos quiere matar a todos. Está loco de remate", concluyó.