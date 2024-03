El duro testimonio del primo del playero asesinado: "Rosario sangra y no hacen nada"

Los atacantes dejaron un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos y a las requisas “a lo Bukele” que se realizaron la semana pasada en la cárcel de Piñero, un penal clave para los narcos de la zona.

“Lo que siento es impotencia, miedo e incertidumbre. Lo mismo que sienten los rosarinos hace tiempo, y lamentablemente van a seguir matando gente”, señaló Santiago Romero en diálogo con La Mañana por C5N y admitió: “Esto pasa hace tiempo, pasan los gobiernos, políticos, pero no mejora”.

Recordando a su primo, el joven destacó a Bruno como un joven “honrado, digno, trabajador, familiero, de clase media, un ciudadano de a pie”. Y en medio de la tristeza por el momento que le toca vivir no solo a su familia, sino a los rosarinos, aseguró: “Rosario sangra y no hacen nada. Se exilia la gente del país y no hacen nada, me da impotencia porque me acaban de sacar a mi primo, arruinaron una familia y esto nunca cambia. ¿Cuántas vidas más tiene que pasar para que esto termine? ¿Tiene que atacar la vida de un hijo de un político? Ojalá que no, que no toquen ninguna otra vida más”.

Por otra parte, pensando en brindarle seguridad a la provincia, “le diría al Presidente que haga o que tiene que hacer, y también a la oposición, que se junten y laburen”. “Están matando a gente inocente, no es joda esto. Para ellos parece que sí, pero para nosotros no porque nosotros lo pagamos”, subrayó.

Por último, Romero contó que este domingo Rosario “fue una desidia bárbara”, donde las avenidas más importantes de la ciudad estaban vacías. “Eso habla del miedo que tiene la gente. Estamos entre la espada y la pared. Van a tener que poner mano dura, es así de simple”, concluyó.

Desgarrador mensaje de la pareja del playero asesinado en Rosario

La pareja de Bruno Bussanich, el playero asesinado por un sicario en Rosario, publicó un desgarrador mensaje para recordar y reclamar justicia por su pareja. “Él era demasiado para este mundo”, manifestó.

A través de su cuenta de X, exTwitter, la mujer escribió: “¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más”.

Luego expresó: “No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. Hagan algo por favor de una vez”.

En otra publicación la pareja de la víctima le pidió a Bussanich que la cuide a ella y a su bebe “desde donde quieras que estés ahora”. “Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”, agregó.