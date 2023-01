El análisis de Fernando Burlando y Miguel Ángel Pierri sobre el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Burlando explicó que la cantidad de pruebas que se obtuvieron para el juicio son "avasallantes" y aclaró que "tenemos varios elementos para demostrar a la justicia, que hablan por si solos".

"La prueba más contundente, todas las pruebas son importantes, los videos que son claros, los testigos presenciales, lo que si es muy difícil discriminar las actividades de cada uno", apuntó el abogado.

En ese sentido, el abogado fue cuestionado sobre el accionar de la defensa, para poder dividir responsabilidades de cada uno de los acusados.

"No hay forma de proporcionar responsabilidades, todos tuvieron en el resultado un rol protagónico, donde el desenlace fue cabal. Es tan importante para nosotros aquellos seis acusados que castigaron a Fernando hasta matarlo como aquellos que impidieron el auxilio. El rol que desempeñan, sin duda, porque había gente que quiso salvarlo, lo impidieron", explicó Burlando.

Por otra parte, el abogado Miguel Ángel Pierri lo consultó sobre la importancia de que los rugbiers declaren o no durante el juicio.

"A esta altura del debate no me llama la atención, si uno habla a veces empieza aparecer la separación de lo que es su espectro defensivo. Se mantienen como un bloque muy sólido, están confiando en su asesor técnico, que me parece muy bien", aclaró Burlando y añadió que "en realidad es por las consecuencias, si uno habla, primero va a reconocer la situación, posicionarse en el lugar del hecho y comprometerse".

Premeditación y trabajo de la defensa de los acusados

Otras de las líneas importantes nombradas por los abogados, es la premeditación del ataque contra Fernando Báez Sosa.

"Por un lado, el acuerdo premeditado de dos o más personas, los protagonistas en esta causa se han dividido los roles. Una vez que tocan al líder del grupo salen a la caza de Fernando, esto lo hacen evadiendo a la policía, se acomodan en lugares estratégicos", explicó Burlando.

También explicaron que una de las primeras estrategias de la defensa era intentar orientar que el crimen se debió a una pelea, por ende, a un "homicidio en riña".

A lo que Burlando sentenció que "no hubo una pelea, hubo una situación donde se agrede a una persona. Fernando no dio pelea, no estaba preparado para pelear, todo su grupo era un grupo de chicos que evitaban la violencia. En los grupos de violentos hay un líder y otro grupo de estúpidos que lo siguen".

A raíz de esto, el tema de la premeditación toma mayor relevancia en el juicio. "El acuerdo premeditado viene desde el inicio de la causa, nosotros luchamos mucho por acreditar la alevosía. No es una estrategia de ahora para intentar perjudicar a los acusados", subrayó Burlando.

Entre los detalles que entregó la autopsia de Fernando Báez Sosa, Miguel Ángel Pierri se refirió al cambio en la hora de muerte de la víctima.

"Uno no solamente busca probar situaciones importantes, nosotros le estamos tratando de dar una respuesta a la familia para que sepa que pasó", aseguró Burlando. En ese sentido, se supo que Fernando falleció en la vereda del boliche, no en el hospital como se pensaba en un principio.

En cuanto a las futuras instancias del juicio, Burlando aclaró que espera con ansias poder hablar con los médicos que hicieron una pericia y afirmaron que Fernando podría haber muerto por las malas maniobras de RCP. "Tengo ganas de interrogarlos y preguntarles por qué en un episodio tan traumático para la vida en general, si juraron defender la vida, por qué dicen esas cosas que fueron descartadas por completo", concluyó.