El acusado de asesinar a machetazos a Benjamín Gamond en México habría estado drogado

Escándalo en la previa del Mundial Sub 20: empleada de un hotel denunció a jugador por abuso

En una conferencia de prensa brindada por el fiscal General del Estado mexicano de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el consumo de drogas por parte del acusado llamado Cruz Irving Martínez Flores alimenta a “la principal línea de investigación”.

Benjamín Gamond, argentino atacado a machetazos en México

“Dos de ellos sufrieron lesiones que no son de consideración, están recuperándose, pero uno de ellos, Benjamín sí recibe agresiones que finalmente llevan a terminar con su vida”, expresó el fiscal. La Fiscalía pidió al juez “la reclasificación del delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado”.

El emotivo mensaje de la novia del argentino asesinado en México: "Mil vidas más"

El emotivo mensaje de la novia del argentino asesinado en México le agradeció "por tanto amor" en sus redes sociales. Benjamín Gamond falleció el lunes pasado tras el ataque a machetazos que lo dejó gravemente herido. Su pareja, Carmela Martínez se despidió del joven en sus redes sociales: "Te voy a amar mil vidas más".

El joven de 23 años, murió por una lesión grave en la cabeza, desde la familia informaron el pasado lunes que “la familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”.

En su cuenta personal de Instagram, Carmela Martínez joven pareja de Benjamín publicó un carrusel de fotos juntos, con la leyenda: "Hola Tarzán, gracias por tanto amor, te voy a amar mil vidas más".