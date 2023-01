El abogado Tomei defendió la declaración de Máximo Thomsen: "Es información y refutación"

A pesar de que el representado más complicado en el caso decidió declarar, Tomei le restó importancia ante los medios de comunicación: "La jornada de hoy es una jornada más que hace al juicio, que va a desembocar en una sentencia del Tribunal (...) Es importante que el Tribunal haya escuchado a Thomsen".

Por último, el abogado aclaró que no expone sus conclusiones debido a que "el silencio para mí es importante dentro de lo que no sea el sistema judicial. La sala de audiencia es donde se discute y se habla". Luego profundizó su concepto, en contraposición con la querella que encabeza Fernando Burlando: "Estamos en un momento donde se evalúa la información. Mi mirada no la voy a brindar. Tengo muchas ideas que van pasando a través de los diferentes relatos, pero es importante que se la ofrezca al Tribunal".

Dos madres de los acusados: "Es una desgracia muy grande"

La madre de Blas Cinalli, uno de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, consideró hoy como "un desastre" y "una desgracia muy grande" lo ocurrido con el joven estudiante de abogacía, mientras que la de Maximiliano Thomsen, también imputado, dijo que se trata de "una pesadilla".

"Es un desastre, una desgracia muy grande, no quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de este chico, pero nosotros también lo sentimos y lo sufrimos mucho", dijo María Paula Cinalli, la madre de Blas Cinalli, al declarar esta tarde como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate.

"Nosotros ni bien nos enteramos de todo esto no sabíamos quién era el fallecido, no sabíamos ni siquiera si era mi hijo. Todo esto nos afectó mucho. Fue un hecho desgraciado, una desgracia muy grande. Nos ha afectado mucho, nos sigue afectando, no quiero ni pensar lo que han sufrido los padres de este joven fallecido, no quiero ni pensarlo", indicó.