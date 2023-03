Edesur, ausente: siguen las protestas en la calle por los cortes de luz

La gente no aguanta más.

"Es imposible bañarse, nos tenemos que ir a otro lugar. Edesur no vino nunca, venden humo con que van a traer una cuadrilla, la estamos esperando. Vamos a seguir con los cortes hasta que nos den una respuesta", advirtió una joven al móvil de Duro de Domar.

"Estamos en una época en la que (los políticos) prometen solucionar problemas mucho más graves que este. Capaz que si solucionan un corte de luz podemos creer que pueden solucionar otras cosas. Es conmovedor ver de noche a la gente mayor sentada en la vereda, casi desmayada porque no puede dormir", expresó otro vecino.

En Lanús, uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense, también se congregaron varios vecinos frente a las oficinas de Edesur para reclamar que restablezcan el suministro eléctrico.

"Hace 15 días que estamos sin luz. Tenemos gente enferma, chiquitos que tienen que dializarse, no sabemos dónde llevarlos, porque los hospitales, las clínicas y las salitas están abarrotados", explicó Walter.

"Nuestro intendente no está nunca, no viene, no da la cara. Nosotros necesitamos tener luz. Y la empresa se la lleva toda", reclamó otra mujer, que además le pidió al presidente Alberto Fernández que nacionalice Edesur.

"Se sabe cómo empiezan las crisis, pero no cómo terminan"

Los panelistas de Duro de Domar debatieron acerca de los cortes de luz que vienen afectando a cientos de miles de usuarios en el AMBA.

"Los números no son personas. Cuando no tenés salud, no tenés luz, agua, conectividad... ¡No tenés un sorete!", expresó Carla Czudnowsky.

Debate en DURO DE DOMAR sobre los CORTES DE LUZ

Por su parte, Pitu Salvatierra se preguntó: "¿Qué esperaba el Gobierno en mandar camiones cisterna para la gente que no tiene agua? Hay cuestiones básicas de la presencia del Estado, que me extraña. ¡Están dormidos!".

"La empresa es un desastre. Esto lo tienen que arreglar urgente. Pero las tarifas son muy bajas a nivel mundial", opinó Carlos Maslatón.

Por último, Mariano Hamilton advirtió: "Larreta, Alberto Fernández, Patricia Bullrich... todos tienen que tomar nota de una realidad: las crisis se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan.