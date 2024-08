Duro reclamo de jefas de comedores por la falta de alimentos: "¿Cómo le digo a los chicos que no hay comida?"

La protesta se lleva a cabo en medio de un gran operativo de seguridad con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad y camiones hidrantes. " Sentimos bronca, impotencia, dolor porque no podemos darle los alimentos a los pibes como le veníamos dando. Hace nueve meses que está este gobierno y no nos entregan nada. La mercadería se está pudriendo" , relató una titular de un comedores de José C. Paz al periodista Adrián Salonia en el programa La Mañana .

Además, explicaron que la situación alcanza no solo a los niños: "La necesidad aumenta día a día, no solamente para los chicos, también los abuelos, los desocupados que está habiendo día a día y con vergüenza vienen a pedir un plato de comida". "Queremos que hagan algo por los pobres, nosotros no somos la casta. Nos tienen que seguir entregando mercadería para poder ayudar", agregó.

Con carteles, y en un clima pacificó, elevaron el pedido de ayuda y el reclamo urgente a la titular de Capital Humano luego de que la Justicia vuelva a intimar a Pettovello para que presente un informe final sobre la distribución final de los alimentos a sectores vulnerables. El juez federal Sebastián Casanello le pidió “un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos, realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación Conín, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios”.

"No nos alcanza nada, no tenemos para dar de comer. ¿Cómo le digo a los chicos que no hay comida?", lamentó entré otra de las mujeres presentes en la protesta al momento de iniciar una ronda de ollas en las inmediaciones del edificio de Capital Humano.

El pedido de la Justicia a Pettovello

Ademas de la entrega de alimentos, en su nueva resolución, el juez pidió a la ministra de Capital Humano que presente copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos.

Ello de acuerdo a lo que informó el ministerio en su presentación del 1 de julio pasado. En caso de que hubiese comenzado su ejecución, le pidió que “remita un informe sobre su avance”.

En la misma resolución, el magistrado requirió los remitos correspondientes a la entrega de alimentos informado a fines de mayo y el remito de 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la organización Conín de la localidad de Capital Sarmiento.

Pobreza en Argentina: Unicef alertó que un millón y medio de chicos se saltea una comida por día

Según los datos revelados por Unicef, un millón y medio de chicos se saltea una comida por día y al menos, un millón de ellos se va a dormir sin cenar. Además, asegura que 4,5 millones de adultos no completa las comidas días por la falta de ingresos y explica que "priorizan que sus hijos puedan alimentarse".

Desde Unicef expresaron que "el aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños". A esta realidad se le suma que "10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero".

Esto ocurre porque los ingresos de cais la mitad de los hogares con niños y niñas no alcanzan para cubrir los gastos básicos de alimentación, salud y educación, explicaron desde el organismo. La pobreza "afecta especialmente a las personas que viven en hogares con menos acceso educativo, a los hogares monomarentales, con jefatura femenina o cuando están situados en un barrio popular".