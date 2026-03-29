29 de marzo de 2026 Inicio
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Diógenes el Perro, filósofo: "Tenemos dos oídos y una sola lengua para que podamos oír más y hablar menos"

El pensamiento del filósofo sostiene que sólo mediante la escucha profunda podemos salir de nuestra propia burbuja y conectar con la realidad externa.

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Diógenes fue un filósofo griego que vivió como vagabundo en las calles de Atenas.

Diógenes fue un filósofo griego que vivió como vagabundo en las calles de Atenas.

  • Diógenes de Sinope, también llamado Diógenes el Cínico o Diógenes el Perro fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica.
  • Poseer el doble de órganos de audición que de habla es, para Diógenes, una señal natural de nuestra función prioritaria.
  • El filósofo denunciaba que el exceso de discurso suele ocultar una falta de conocimiento real y un exceso de ego.
  • Bajo esta premisa, callar no es un acto pasivo sino una herramienta de poder que permite observar la verdad detrás de las apariencias.

En la actualidad, nos encontramos envueltos en una sobreestimulación constante, marcada por el ruido de las redes sociales y la velocidad con la que viaja la información. En esta dinámica diaria, escasea la profundidad en las conversaciones y se impone una necesidad imperiosa de ser escuchados. Es en este contexto que una frase de hace más de 2.000 años recobra una fuerza inusitada. Diógenes de Sinope, el filósofo que eligió vivir en un barril, sentenció: “Tenemos dos oídos y una sola lengua para que podamos oír más y hablar menos”.

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Esta metáfora anatómica fue una base fundamental de su filosofía: la observación de la naturaleza como guía. Para Diógenes, la sabiduría no se encontraba en los grandes discursos ni en la retórica vacía, sino en la capacidad de percibir la realidad tal cual es, algo que solo se logra cuando silenciamos nuestra propia voz para dejar espacio a la de los demás y al entorno.

Persona hablando sola
Muchas personas tienden a hablar solas y la psicología ha explicado el verdadero significado detrás de este comportamiento.

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En la actualidad, este concepto se traduce en la importancia de la escucha activa. En un contexto de polarización, donde muchas veces escuchamos solo para preparar nuestra respuesta, Diógenes nos propone un retorno a la observación atenta.

Esta frase no propone algo disruptivo sino algo básico del ser humano y, justamente, algo que cada día se pierde un poco más en los tiempos que corren: la conexión con el entorno y con el otro.

Quién fue el filósofo Diógenes el Perro

Diógenes de Sinope (412 a.C. - 323 a.C.), apodado "el Perro" (Kyon), fue el máximo exponente de la escuela cínica. Se ganó su sobrenombre por su estilo de vida errante y su rechazo absoluto a las convenciones sociales, las riquezas y la decencia tradicional, prefiriendo vivir con la sencillez y la honestidad de un animal.

Lejos de ser un académico de biblioteca, Diógenes practicaba una "filosofía de acción". Se dice que recorría Atenas con una lámpara encendida a plena luz del día diciendo que buscaba "a un hombre honesto". Su objetivo era escandalizar a sus contemporáneos para obligarlos a cuestionar sus valores materiales y regresar a una vida acorde a la naturaleza (physis). Su figura es el símbolo de la libertad radical y la autosuficiencia (autarkeia).

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