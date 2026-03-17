17 de marzo de 2026 Inicio
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Día de San Patricio: por qué se celebra hoy en Argentina y cuál es su origen

Se trata de una de las efemérides más famosas del mundo y que es replicada por al menos dos millones de argentinos.

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El origen de San Patricio

El origen de San Patricio, una de las fiestas más populares del mundo.

Cada 17 de marzo se celebra en distintos países el Día de San Patricio, una festividad que combina tradición religiosa con manifestaciones culturales asociadas a la identidad de Irlanda. Es, curiosamente, una de las efemérides más celebradas alrededor del mundo.

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La fecha recuerda al santo patrono de la isla y con el paso del tiempo se transformó en una celebración prácticamente inamovible alrededor del mundo marcada por desfiles, música, vestimenta verde y encuentros sociales en bares y espacios públicos.

Aunque su origen es religioso, la festividad se expandió especialmente gracias a la diáspora irlandesa, que llevó la tradición a ciudades de Estados Unidos y otras regiones del mundo.

San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo

La elección del 17 de marzo está vinculada con la fecha en que murió San Patricio, alrededor del año 461. Desde entonces, la jornada quedó asociada a su memoria dentro del calendario cristiano.

En sus orígenes, la conmemoración consistía principalmente en ceremonias religiosas y reuniones familiares en Irlanda. Sin embargo, con el paso de los siglos la festividad adoptó un carácter más amplio y comenzó a incluir celebraciones públicas, especialmente desde el siglo XVIII.

Cuál es el santo que dio origen a la festividad

San Patricio, cuyo nombre original era Maewyn Succat, nació en Britania hacia el siglo IV. Cuando tenía alrededor de 16 años fue capturado por invasores y llevado como esclavo a Irlanda, donde permaneció varios años trabajando como pastor.

Tras lograr escapar y regresar con su familia, decidió dedicarse a la vida religiosa. Tiempo después volvió a Irlanda como misionero y desarrolló una intensa tarea de evangelización que lo convirtió en una figura central del cristianismo en la isla. Con el tiempo fue reconocido como su santo patrono.

san patricio
Un santo: el origen de la fiesta de San Patricio

Un santo: el origen de la fiesta de San Patricio

Por qué se celebra con cerveza verde

El color verde es uno de los símbolos más característicos del Día de San Patricio. Su origen está relacionado con el trébol, una planta asociada históricamente a Irlanda y que, según la tradición, el santo habría utilizado para explicar el concepto de la Trinidad cristiana.

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El Día de San Patricio: una tradición irlandesa que se celebra el 17 de marzo en Argentina.

El Día de San Patricio: una tradición irlandesa que se celebra el 17 de marzo en Argentina.

Con el tiempo, el verde se convirtió en un emblema nacional irlandés y pasó a formar parte de la celebración. De esa tradición surgió también la costumbre moderna de teñir bebidas, especialmente la cerveza, para acompañar los festejos del 17 de marzo.

San Patricio: cómo se celebra alrededor del mundo

En la actualidad, el Día de San Patricio se celebra en numerosos países con desfiles, música tradicional, bailes y actividades culturales. En Dublín, la capital de Irlanda, se organiza uno de los festivales más importantes, que reúne a miles de personas durante varios días.

Las celebraciones también son muy populares en ciudades como Nueva York o Chicago, donde las comunidades de origen irlandés impulsaron históricamente los desfiles. En Chicago, por ejemplo, una de las tradiciones más conocidas consiste en teñir de verde el río que atraviesa la ciudad.

En Buenos Aires, por ejemplo, a festividad ganó popularidad en las últimas décadas. Bares y espacios públicos organizan eventos especiales con música, gastronomía, glitter y bebidas típicas, en una adaptación local de una tradición que nació en Irlanda y se expandió por todo el mundo.

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