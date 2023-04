El beso está asentado en nuestra cultura occidental y mucho más en nuestra argentinidad . Basta con ver la cara que ponen europeos del norte e incluso nuestros vecinos latinoamericanos cuando ven a dos hombres argentinos que no se conocen saludándose con un beso.

Si bien la pandemia hizo retroceder un poco y muchos ariscos estaban contentos con la distancia social, el beso volvió para quedarse.

Científicos observaron que otros primates también utilizan el beso, por lo que esta práctica podría venir desde los primeros homínidos. Sin embargo, para otras especies, se trata de una herramienta con la que las madres le pasaran la comida premasticada directamente a la boca de sus crías, cuando todavía no desarrollaron sus dientes. Si bien puede ser un poco asqueroso para algunos, sin dudas es un acto de amor.

Pero si hablamos del beso no como una cuestión alimenticia, sino ya como práctica social, afectiva e incluso sexual, su origen, como en tantas otras cosas, aparece en la India. Ya en el siglo XV antes de Cristo se lo mencionaba como algo común entre parejas y, unos centenios después, el famoso Kamasutra le dedicó espacio a las mejores técnicas del beso.

Se calcula que una persona besa, en promedio, unos 20.160 minutos a lo largo de su vida. Durante un beso apasionado como los de las telenovelas, se ponen en movimiento 34 músculos faciales.

El impacto que tiene un beso en el cuerpo es enorme: libera dopamina, endorfina y oxitocina, entre otras hormonas vinculadas al placer y al afecto. También aumenta el ritmo cardíaco, de 60 hasta unas 100 pulsaciones por minuto, y dilata las pupilas, por lo que la mayoría de la gente cierra los ojos al practicarlo. Además, quema entre 6 y 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico y libera el estrés.

Por qué se celebra el Día Internacional del Beso el 13 de abril

El origen está en un récord. En 2013, Ekkachai y Laksana Tiranarat, una pareja de Tailandia, participaron de un concurso organizado por Ripley, ¡aunque usted no lo crea!. En total eran nueve parejas con una consigna: lograr el beso más largo del mundo.

Ekkachai y Laksana se besaron durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos y lograron un nuevo récord Guinness, además de ganarse u$s3.300 y dos anillos de diamantes.

Pero esta pareja ya sabía de besos, porque otro récord anterior también era suyo: ya habían hecho historia en 2011 con un beso de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos.

Las reglas de este certamen no son sencillas. Los participantes tienen que estar casados o haber convivido al menos por un año y los labios no se pueden separar en ningún momento, incluso cuando van al baño o cuando toman agua. La consigna es permanecer de pie y, naturalmente, no dormirse.

Es importante aclarar que no se trata de un apasionado beso con lengua, sino de mantener durante horas y horas los labios pegados. Nada más. Y nada menos, porque pasar tanto tiempo así requiere de una enorme paciencia y concentración.

Si bien el récord en Tailandia se alcanzó en ocasión de San Valentín, en internet se popularizó el 13 de abril como Día Internacional del Beso, aun cuando se estableció en torno a ese hecho. En otros países también se celebra el 6 de julio, en lo que se conoce como el día del beso robado. De todos modos, como siempre, la fecha es una excusa. Lo importante es besarse.