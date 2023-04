Dengue tailandés: la variante mortal que contagia en tiempo récord

Por su parte, el serotipo 2 es predominante en el actual brote en la Argentina, y explica el hecho de que la curva del dengue haya crecido tan rápido, superando en velocidad las epidemias de 2016 y 2020.

Los más de 41 mil casos registrados en esta temporada están un 27 por ciento por encima de la epidemia de 2016 y un 48,4 por ciento de la de 2020.

A su vez, esta variante tiene 4 tipos de genotipos: los dos principales son el americano (AM) y el sudeste asiático (SEA), de acuerdo a un informe del Journal of American Medicine and Hygiene.

Este último sería el que está más extendido en el territorio nacional, cuyas características explica el por qué de este brote tan marcado. En América estuvo presente durante la epidemia cubana de 1981, dejando como resultado numerosos casos de fiebre hemorrágica. Según un trabajo de Fundación Huésped, la variante SEA ya circulaba de manera incipiente en el país en el periodo 2021-2022.

En cambio, con el genotipo AM no se documentaron casos de fiebre hemorrágica, incluso cuando provocan una infección.

"El dengue llegó para quedarse"

En diálogo con C5N, el médico infectólogo Hugo Pizzi sostuvo que "Argentina se tropicalizó" y "el dengue ha venido para quedarse". "Lo vamos a tener todos los años y si no sabemos defendernos va a ser cada vez peor", afirmó.

"De Buenos Aires para el norte, el país está teñido por dengue. Ya son casos autóctonos", aseguró. "Desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba estamos promoviendo el uso de estas telas maleables, accesibles, hechas por amas de casa. Tienen abrojos en las esquinas y se ponen en las ventanas. Si hay niños, se ponen tules, que ya se están volviendo a usar en las camas el norte", expresó.

Además, el médico afirmó que "la cantidad de casos es el doble de la que se registran". Respecto a las dos muertes en la ciudad de Buenos Aires, subrayó que "la comorbilidad siempre deja muy frágil el organismo".

"En una persona sólida, con su organismo equilibrado, no sucede lo mismo que con un diabético, con un cardiópata de larga data, con un obeso mórbido, con un asmático, con una persona que tenga una inmunodepresión. Ese organismo siempre es más lábil, por eso el virus lo destruye. Lo mismo en los extremos de la vida: al niño o a los adultos mayores aunque no tengan comorbilidades", detalló.

Dengue en Argentina: ¿cuáles son los síntomas?

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, informaron que ante cualquier síntoma recomiendan no automedicarse:

Fiebre mayor de 38°.

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

Náuseas y vómitos.

Cansancio intenso.

Aparición de manchas en la piel.

Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

Desde la cartera sanitaria, se reiteraron a la población los cuidados para prevenir y recomendaron la inmediata consulta al médico si se tiene fiebre (mayor a 38°C) acompañado de 2 o más de los anteriores síntomas.