Declararon los dos testigos que aseguran haber visto a María Cash con vida: "Estoy bien"

"En ese momento yo trabajaba para un hombre haciendo mantenimiento en la YPF. Ese día estaba pintando los troncos de unos árboles, en las rutas 34 y 9 de Torzalito, y vi a una chica que parecía estar perdida; golpeaba las puertas de los camiones, como si buscara algo o a alguien. La miré y en un momento me dijo: 'No me miren, estoy bien. No estoy perdida, no estoy drogada', y eso fue todo. Luego, la perdí de vista", declaró Reyes en un primer momento, consigna la información del diario local El Tribuno.

Luego agregó que "pasó una semana o quizá un poco más, y vine con un compañero a Salta capital a comprar unos materiales; a la vuelta vimos el folleto de ella, la estaban buscando. Yo dije: 'qué lo parió'. Vi la foto pegada en el peaje". A su vez, recordó que la Justicia "ya me habían citado hace años. Esta es la segunda vez que declaro".

Por su parte, Jesús Brito, un hombre de 76 años también empleado de la estación de servicio en Salta, relató ante el fiscal: "Yo estaba recogiendo la basura, y en un momento, cuando alcé la vista, vi a una chica que venía por detrás de la estación. Eran las 10 u 11. No la vi de cerca, estaba a unos 40 metros de distancia. Andaba haciendo dedo. Le habrá preguntado a unos seis o siete camioneros, pero ninguno la quería llevar. Ella tenía una mochila y un saquito".

La desaparición de María Cash

La diseñadora de ropa, nacida en Buenos Aires, desapareció el 8 julio de 2011 en la provincia de Salta y desde entonces su caso se convirtió en uno de los más enigmáticos de Argentina.

La joven fue vista por última vez en las inmediaciones del santuario de la difunta Correa, sobre la ruta 9/34, y pese al esfuerzo de las autoridades nunca fue hallada.

Su padre Federico Cash se encargó personalmente de colaborar con las autoridades pero falleció buscando a María en 2014, tras sufrir un accidente automovilístico en la provincia de La Pampa.

La desaparición de la chica se convirtió en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años, y tomó intervención la Justicia Federal, ya que había indicios de que podría estar encuadrado dentro del delito de trata de personas, tal como sucedió recientemente con Loan Peña, el niño correntino que es buscado desde junio de este año.