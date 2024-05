Cuáles son las 10 tradiciones o cábalas más raras que tienen los futbolistas antes de jugar

Las tradiciones en el fútbol no son novedad y desde su creación, los futbolistas han adoptados ciertas costumbres que consideran que les dan suerte y que son fundamentales para obtener un triunfo. Es por eso que, en este artículo, vamos a repasar las diez cábalas mas raras.

Cuáles son las 10 tradiciones más llamativas en el fútbol

Leer antes del partido

Algunos jugadores tienen la costumbre de leer un libro antes de cada partido. En este caso podemos citar el ejemplo de Gennaro Gattuso quien explicó que solía leer al escritor ruso Fyodor Dostoevsky, autor de clásicos como "Crimen y castigo", "Los hermanos Karamazov" y "El idiota".

Ingresar a la cancha con el pie derecho

Varios jugadores en el mundo a lo largo de los años han adoptado esta costumbre de ingresar al campo de juego con el pie derecho. Al mismo tiempo, otros no solo pisan con ese pie, sino que también realizan tres saltitos antes de apoyar sobre el verde césped el izquierdo.

Vendajes

En la actualidad, vendarse los pies es una medida de seguridad. Es decir, el tobillo queda más firme y los jugadores se sienten más tranquilos al momento de tener que trabar, aunque, claro está no hay una certeza de evitar lesiones. Sin embargo, muchos futbolistas profesionales lo hacen por cábala.

Marcar la cancha

Se trata de una costumbre que, generalmente, tienen los arqueros. La gran mayoría, antes de comenzar el partido, marcan la cancha con los tapones de los botines a la altura del borde del área chica y también hacen una marca en la línea de gol.

Canción en la previa

Las canciones en la previa son otro ritual. Muchos planteles tienen una canción que escuchan en la previa de cada partido, suele darse cuando se trasladan al estadio para el compromiso o en el vestuario. Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, contó que tenían una canción que la escuchaban siempre cuando se trasladaban hacia el estadio.

Ropa interior azul

René Higuita, ex arquero colombiano y conocido por su atajada haciendo el escorpión, contó: "A fines de los ochenta, el Atlético Nacional no podía ganarle al Millonarios. En eso llegó Carlos Perea y fuimos juntos a ver a una señora que leía la suerte. Nos dijo que nos habían hecho alguna brujería y nos envió una correa y calzoncillos azules para todos los jugadores. Anduvimos bárbaro: ganamos todo y llegamos a conquistar la Copa Libertadores".

Ir al baño a un lugar específico

En este caso, rapidamente se nos viene a la cabeza el ex arquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea. El ex River contó que antes de la definición por penales ante Italia en las semifinales del mundial del 90, tenía ganas de ir a orinar pero no podía. Entonces, eligió arrodillarse y hacerlo cerca de uno de los arcos. Argentina ganó y desde ese entonces, nació una cábala.

Las medias

En la actualidad los profesionales cortan las medias y durante los partidos llevan puestas dos pares. Sin embargo, muchos suelen utilizarlas por encima de las rodillas, otros se inclinan por llevarlas a la altura de las canilleras y otros las doblan justo por debajo de la rodilla.

Ser el último en el equipo

Los jugadores tienen su ubicación en la fila del equipo cuando salen al campo de juego. En este sentido, todos las respetan, sobre todo el último.

No patear en el calentamiento

Gary Lineker, es jugador de la selección inglesa, no realizaba tiros al arco durante la entrada en calor previa a cada partido porque consideraba que si lo hacía, tenía menos probabilidades de convertir un gol durante el duelo.